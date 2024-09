dolenjska

Gredo korak za korakom

29.9.2024 | 16:00 | L. Markelj

Klevevž - Nekdanja grajska posest na Klevevžu je bila še pred nekaj leti zapuščena, odkar ima novega lastnika, kmetijo Karlovček z Vrha pri Šentjerneju oz. družino Rumpret, pa se spreminja in napreduje ter vse bolj privablja obiskovalce od blizu in daleč.

Andraž Rumpret v lepo obnovljeni dvorani, v kateri so bili nekdaj grajski hlevi. (Foto: L. M.)

Najprej so uredili parkirišča ob vstopu v nekdanji grajski kompleks, se lotili čiščenja prostora in ureditve grajskega parka, v katerem o propadlem, a nekoč mogočnem gradu priča le nekaj razvalin. Park je postal zanimiv prireditveni prostor, zlasti v pomladnih, poletnih in jesenskih mesecih. Tu so že pripravili srednjeveške dneve ter razne kulturne in druge dogodke, vse bolj pa je zanimiv tudi za poroke.

Kmetija Karlovček postopno obnavlja nekdanje grajske hleve, v katerih potekajo različni dogodki in poroke – Potrebna nova streha – V nekdanji žagi vinoteka in apartmaja – Čakajo primerne razpise

