bela krajina

Letos še bolj pestri in povezovalni

29.9.2024 | 12:00 | M. Ž.

Črnomelj - Dnevi zeliščarstva v Beli krajini, ki jih na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) organizirajo od leta 2017 v sodelovanju z zeliščarji in ponudniki izdelkov iz zelišč iz celotne Bele krajine in širše, so se zaključili z včerajšnjim osrednjim dogodkom.

Dnevi zeliščarstva so priložnost za povezovanje vseh, ki se ukvarjajo z zelišči ali pa jih to področje zanima. (Foto: ZIk Črnomelj)

»Z leti so dnevi zeliščarstva postali ne le tradicija, temveč tudi pomembna priložnost za povezovanje vseh, ki se ukvarjamo z zelišči ali pa nas to področje zanima. To pa je bil tudi prvotni namen, ko smo se pred osmimi leti odločili, da z njimi začnemo v našem okolju,« so poudarili za ZIK..

V četrtek in petek so tudi letos potekale zeliščarske delavnice za predšolske otroke in osnovnošolce, in sicer v Črnomlju, Semiču, Dragomlji vasi in Starem trgu ob Kolpi. »Pomembno je, da predvsem mlade vzgajamo za trajnostni, zeleni način življenja in osveščamo o lokalni samooskrbi ter uporabnosti zelišč, tako gojenih kot divjih,« so dodali.

Odraslim je bil namenjen petkov večer glasbe in lokalnega gina kot uvod v osrednji sobotni dogodek, ki je letos prvič potekal na Ljudski univerzi ZIK. Obiskovalci so sodelovali na zeliščarskih in ustvarjalnih delavnicah, spoznali ponudnike izdelkov iz zelišč, ki so predstavljali svojo dejavnost, degustirali kulinarične dobrote ter izmenjavali semena in sadike na sejmu. V okviru kulturnega programa so podelili tudi zlata, srebrna in bronasta priznanja strokovnega ocenjevanja marmelad, ob koncu dogodka pa so pripravili še okroglo mizo na temo zelišč in njihove vloge v cilju samooskrbe.

»V času, ko se vedno bolj zavedamo pomena varovanja okolja in odgovornega ravnanja z naravnimi viri, nas tudi dnevi zeliščarstva učijo o tem, kako živeti bolj trajnostno in povezano z naravo. S dogodkom želimo tudi ozaveščati in spodbuditi razmišljanje o tem, kako lahko tudi sami v svojem vsakdanjem življenju živimo bolj zeleno in trajnostno, kako lahko sami pridelamo zelišča in se vračamo k naravnim rešitvam. Naravni viri so omejeni, zato je samooskrba ključnega pomena,« so še izpostavili na ZIK.

