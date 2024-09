kronika

S ceste, se večkrat prevrnil in obstal

29.9.2024 | 08:10 | M. Ž.

Pri naselju Petrova vas, občina Črnomelj, je včeraj malo čez poldne osebno vozilo zapeljalo s ceste in se večkrat prevrnilo ter obstalo na kolesih.

Fotografija je simbolična. (Foto: arhiv DL)

Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečenega in prenosu do reševalnega vozila, pomagali policistom pri umerjanju prometa in oprali cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovano osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Letalska bomba in pehotno strelivo

Pri naselju Grič pri Klevevžu v občini Šmarješke Toplice je občan v gozdu včeraj zjutraj našel neznano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije so na varnem kraju uničili letalsko bombo kalibra 70 mm in 15 kosov pehotnega streliva, vse najdbe so italijanske izdelave, ostanek druge svetovne vojne. O najdbi so bile obveščene pristojne službe.

‹ nazaj