Romski učenec ni kriv. Učitelji zgroženi nad županovim odzivom.

29.9.2024 | 07:05 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šentjernej - Ob napovedanem protestnem shodu zaradi romske problematike v OŠ Šentjernej smo za odziv in mnenje prosili ravnatelja OŠ Šentjernej Aljošo Šipa, ki ga CI Šentjernej zaradi očitkov poziva celo k odstopu.

Kot pravi Aljoša Šip v imenu kolektiva, so zaradi različnih interpretacij nedavnega incidenta na šoli podali izjavo za javnost, svoje mnenje in stališča pa so v odprtem pismu zapisali tudi učitelji predmetne stopnje

Ravnatelj OŠ Šentjernej Aljoša Šip zanika, da bi probleme z nasiljem in Romi pometali pod preprogo.

Učitelji in vodstvo OŠ Šentjernej so zavrnili očitke o pometanju domnevnega nasilja na šoli pod preprogo. Zagotovili so, da vse pojave nasilja obravnavajo v skladu z vzgojnim načrtom, hišnim redom in protokoli ravnanja v takih primerih.

Učitelji predmetne stopnje so pojasnili dogajanje na šoli 12. septembra, ko je oče enega od učencev napadel romskega učenca. Učenca sta se sprla, eden od njiju je po telefonu poklical starše, ki so o incidentu obvestili razrednika. Ta je z obema opravil pogovor, ugotovil, da ni bilo težjih kršitev, ki bi bile razlog za ostrejše ukrepanje, in o tem obvestil starša.

Kaj se je dogajalo 12. septembra?

Šolo v Šentjerneju obiskuje 814 otrok, od tega je romskih okrog 85.

Starša sta nato kljub temu prišla v šolo in samovoljno odšla do razreda, kjer je potekal pouk. Oče je iz učilnice najprej poklical sina in nato še romskega učenca, ki naj bi bil vpleten v spor. Tega je verbalno in fizično napadel. Napad je poskušala prekiniti učiteljica, ki je bila pri tem tudi sama žrtev fizične sile očeta.

Dogodek je šola prijavila na policijo, sum vrstniškega nasilja pa so obravnavali v skladu z vzgojnim načrtom, hišnim redom, pravili šolskega reda in protokolom ravnanja v takih primerih. Pri tem se je izkazalo, da učenec, ki ga je napadel oče sošolca, ni bil povzročitelj vrstniškega nasilja, so zapisali.

Skrbi jih izjava župana

Učitelji so tudi zgroženi nad odzivom župana Šentjerneja Jožeta Simončiča, ki je javno podprl ravnanje starša in pravi, »da bi kot oče verjetno podobno ravnal«.

Izjave šentjernejskega župana Jožeta Simončiča v zvezi z razumevanjem očeta, ki je branil sina,učitelji ne odobravajo.

»Zaskrbljeni smo, ker župan s tovrstno izjavo očitno izraža podporo morebitnim prihodnjim tovrstnim nasilnim dejanjem. Pričakovali bi jasno in ostro obsodbo dejanja in poziv k umiritvi strasti s strani župana. Prav tako nas skrbi, kaj s tem sporočamo našim učencem (ne glede na njihovo etnično pripadnost), saj so vsi otroci naši otroci. Ne želimo si, da se na ta način naučijo neprimernih vzorcev reševanja sporov. Besede župana, ki pravi, da je »treba vse učence, ki niso primerni za šolski pouk, odstraniti iz šolskega prostora in se z njimi ukvarjati na terapevtskem nivoju« (Dolenjski list) močno zavračamo. Takšna izjava še dodatno slabša že tako slabo stanje v odnosih med romsko in lokalno skupnostjo. Poleg tega je diskriminatorna do vseh drugačnih otrok,« med drugim pravijo učitelji predmetne stopnje OŠ Šentjernej v pismu.

Poskrbeli za večjo varnost

Sicer so prepričani, da vzroki za incident presegajo meje šole in so odraz pereče problematike med večinskim in romskim prebivalstvom: »Zaposleni podpiramo prizadevanja županov dolenjskih občin pri pritisku na aktivnejše delovanje države pri reševanju romske problematike. S svojimi dolgoletnimi znanji in izkušnjami smo zaposleni na šoli pripravljeni sodelovati in podpirati lokalno skupnost pri reševanju problematike, vendar pričakujemo pomoč ter konkretne premike občine in države.«

Ravnatelj Šip pravi tudi, da so dogodek, tako kot vse druge, obravnavali v skladu s predpisi in protokoli. V naslednjih dneh so tudi poskrbeli za povečano varnost in nadaljevali interno poizvedovanje o dogodku. »Nedvoumno smo ugotovili, da je bil napadeni deček še najmanj udeležen pri celotnem dogajanju. Vemo, kaj se je zgodilo, in v skladu z vzgojnim načrtom smo ustrezno ukrepali proti pravemu krivcu, ki je vzgojno trši oreh«.

Kolektiv šole obsoja incident

»Kot kolektiv odločno obsojamo incident, tudi v imenu napadene sodelavke, v imenu vseh šol in vseh strokovnih kolektivov v državi. Tak način je v šoli nedopusten. Hkrati zavračamo očitke o pometanju pod preprogo in pozivamo k premisleku, sodelovanju in primernemu dialogu. Ponavljam, probleme in spore rešujemo v skladu z vzgojnim načrtom, hišnim redom ter protokolom ravnanja ob pojavnih oblikah medvrstniškega nasilja. Ne pometamo pod preprogo. Javnost in mediji se morate zavedati, da vsega ne moremo in ne smemo deliti z vami,« v imenu kolektiva pravi Aljoša Šip, ki poziva k premisleku, sodelovanju in primernemu dialogu.

Da se take stvari ne bi dogajale, so v šoli okrepili šolsko svetovalno službo in pedagoški kader, ki se usmerjeno ukvarja z romskimi učenci in učenkami, ter tako razbremenili učeče učitelje in učiteljice.

»Šola potrebuje mir, vsaj osnovno upoštevanje vrednot, primeren način dialoga, predvsem pa zavedanje, da otroci in učitelji niso tisti, na račun katerih se bodo reševale nakopičene težave na Dolenjskem, v Posavju, Beli Krajini, na Kočevskem in še kje. Le-teh se zavedamo tudi sami in jih še kako čutimo pri vsakdanjem delu in življenju v šoli,« še pove Šip.

V priponkah: pismo ravnatelja v imenu kolektiva ter odprto pismo učiteljev predmetne stopnje

