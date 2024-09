gospodarstvo

Iz Slovenske vasi po vsej Evropi

29.9.2024 | 14:00 | Dragana Stanković

Slovenska vas - Podjetje Narayan s sedežem in proizvodnjo v gospodarski coni Slovenska vas v občini Brežice šteje komaj deset let. Pa vendar je v teh letih doseglo zavidanja vredno rast. In jo še vedno dosega. Njihove prehranske izdelke, med katerimi ima glavno vlogo kokosovo olje, najdemo v več kot 75.000 trgovinah Lidl, Aldi in drugih po vsej Evropi in tudi po svetu.

Konkurenčna prednost podjetja Narayan je model vertikalne integracije, pravi namestnik direktorja Žiga Vraničar. (Foto: D. S.)

Zgodba podjetja Narayan se je začela pred desetletjem, ko sta ustanovitelja Mario Brumat in njegova žena Narangi Devi med potovanji po svetu vzpostavila prve stike neposredno s pridelovalci, torej na samem izvoru. Njuni prvi izdelki so bile začimbe, ki sta jih pakirala v domači garaži v Zburah, od koder sta jih razvažala kupcem. »Prvi večji preboj se je zgodil, ko sta začela delati s Hoferjem Slovenija, nato s Hoferjem Avstrija, danes pa okoli 90 odstotkov naših izdelkov izvozimo vsem največjim evropskim trgovskim verigam,« pripoveduje namestnik direktorja Žiga Vraničar.

3.000 ton kokosovega plja na leto

Narayan je kmalu postal glavni dobavitelj kokosovega olja za Lidl za vseh 27 držav, v katerih je ta prisoten. Na leto proizvede oziroma prepakira okoli 3.000 ton olja. »Kupujemo ga večinoma iz Šrilanke, olje pride v zabojnikih, pri nas ga potem segrevamo, filtriramo, prečistimo in napolnimo v kozarčke,« postopek opiše Vraničar.

Trenutno je zelo v porastu tudi suhi del proizvodnje, pri katerem na mesec prepakirajo okoli 800 ton različnih proizvodov. (Foto: D. S.)

Prva leta je podjetje delovalo v najetih prostorih v Krškem, nato pa je ob pomoči subvencije gospodarskega ministrstva v obnovljeni stavbi v Slovenski vasi najprej vzpostavilo oljarno. Lani je kupilo in obnovilo še dve stavbi ter tja preselilo suhi del proizvodnje, celotno upravo, razvoj in druge podporne službe.

Njihov asortiment obsega več kot sto izdelkov. Suhi del so razna semena in žita, denimo čijina semena, kvinoja, sezam, lan, bulgur, polenta pa tudi suho sadje, denimo goji jagode, suhe slive. Njihovi največji dobavitelji so iz držav tretjega sveta, kot so Šrilanka, drugi deli Azije, Južne Amerike in Bližnjega vzhoda. Surovine, mnoge med njimi s certifikatom poštene trgovine (angl. fair trade), kupujejo neposredno na izvoru, torej na plantažah oziroma pri pridelovalcih, brez nepotrebnih posrednikov.

Podjetje je celotno proizvodnjo in upravo lani dokončno preselilo iz Krškega v Slovensko vas. (Foto: D. S.)

Model vertikalne integracije

Prav model vertikalne integracije, ki pomeni, da skrbijo za celotno dobavno verigo in jo nadzirajo, od plantaže do proizvodnje in distribucije, je njihova prednost v primerjavi s konkurenco, pojasni Vraničar. »Tako imamo pregled nad celotno verigo. Z ekonomskega vidika lahko tako bolje kontroliramo stroške, ker ni toliko posrednikov, hkrati pa je vse skupaj tudi z vidika kontrole kakovosti, etičnih standardov in trajnosti mnogo preglednejše,« pravi.

Neposredni stiki v izvornih državah so jim omogočili, da med kovidno krizo, ko so bile dobavne verige prekinjene, niso klonili kot večina drugih dobaviteljev podobnih izdelkov. »Tako smo med kovidom še vedno dobavljali izdelke. Zaradi neprekinjene dostave v času kovida nam je Lidl dal možnost dobavljati naše izdelke v številne države. Takrat se je najbolj pokazala razlika med nami in kakšnimi preprodajalci, ki so bili takrat nemočni. Mi pa smo še vedno imeli dobre odnose s pridelovalci na samem izvoru. Bilo je zelo težko, a vendarle smo nekako nabrali količine, da smo lahko dobavljali trgovinam.«

Okoli 90 odstotkov proizvodnje izvozijo, njihovi izdelki gredo po vsej Evropi in tudi ZDA. Ustvarijo okoli 25 milijonov evrov prometa. Njihov cilj je predvsem nadaljnja rast, na roke jim gre tudi vse večje povpraševanje po zdravih, ekoloških in trajnostnih živilih. »Želimo ostati glavni dobavitelj obstoječim kupcem, hkrati pa se širiti na nove trge,« dodaja Vraničar.

Invalidsko podjetje

Mesečna proizvodnja kokosovega olja znaša do 800.000 kosov. Samo za Lidl, denimo, odpeljejo povprečno dva ali trije tovornjaki olja na teden. Trenutno je zelo v porastu tudi suhi del, pri katerem na mesec prepakirajo okoli 800 ton različnih proizvodov. Na teden tako iz Narayana odpelje od deset do petnajst tovornjakov izdelkov.

Prejem nagrade IPP (Foto: Narayan d.o.o.)

Podjetje trenutno zaposluje 87 ljudi, od tega 45 invalidov. Od leta 2018 je namreč tudi invalidsko podjetje. »Do konca leta načrtujemo še povečanje števila zaposlenih, tako nas bo več kot 90, od tega okoli 50 invalidov. V Posavju smo tako eden vodilnih zaposlovalcev invalidov. Sodelujemo z raznimi zavodi in društvi, tako skušamo čim več invalidom omogočiti zaposlitev,« pove Cvetka Sušin, vodja kadrovske službe in splošnih zadev. Tako so zelo ponosni tudi na nagrado ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov, ki so jo prejeli 24. septembra.

‹ nazaj