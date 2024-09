družabno

Gašper z odliko na Mondoviziji

28.9.2024 | 16:30 | Renata Mikec

Poleg Viniških tamburašev je na festivalu Tamburica Fest, ki je del novosadske Mondovizije, barve Slovenije zastopal Gašper Mihelič, sicer član belokranjske zasedbe 2B. Nastopil je z avtorsko skladbo Dekle iz sanj, za katero je glasbo in aranžma napisal Gregor Zagorc. Gašperjeva glasbena pot se je začela na belokranjskem glasbenem tekmovanju Korajža velja, na katerem je zmagal in pozneje slavil tudi na Glasu mladih, svoje pevsko znanje pa pozneje izpopolnjeval pri profesorici Veri Danilovi. Pred 15 leti so trije bratje ustanovili zasedbo 2B, v kateri s Primožem še danes žanjeta lepe uspehe. Svetovni festival Tamburica Fest pa je tokrat Gašperju prinesel novo zmago. Prvič je z avtorsko skladbo nastopil v Srbiji in prejel nagrado medijev za najboljšo interpretacijo. Med nagrajenci je bil tudi KUD Oton Župančič, ki je prejel diplomo in posebno priznanje za umetniški izraz.

