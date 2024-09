dolenjska

Dva nova ukrepa za spodbujanje razvoja kmetijstva

27.9.2024 | 13:20 | M. Ž.

Žužemberk - Žužemberški svetniki so na včerajšnji seji potrdili pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini. Ta je pravna podlaga za javni razpis za sofinanciranje ukrepov, ki ga bodo objavili takoj po pravnomočnosti sklepa.

Z leve: direktor občinske uprave Tomaž Hrastar in podžupan Rok Zupančič, ki je zaradi odstotnosti župana vodil včerajšnjo sejo občinskega sveta.

Kot je pojasnil Rok Zupančič, ki je kot podžupan tudi vodil sejo občinskega sveta zaradi odsotnosti župana, bodo sofinancirali tri ukrepe, in sicer kot doslej naložbe na kmetijskih gospodarstvih (investicije, agromelioracije, urejanje pašnikov), nova pa sta pomoč za plačilo zavarovalnih premij in pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

Zupančič je za Dolenjski list še dodal, da sofinanciranja za nakup traktorjev ne bo več, ker tudi ostale občine tega ne sofinancirajo, zmanjšala pa se je tudi za primerljive površine iz 2 ha na 1 ha, kar pomeni, da se bo na razpis lahko prijavil še kakšen kmet več. Letos imajo na voljo za razpis pet tisočakov več kot doslej, in sicer 40.000 evrov.

Žužemberški občinski svet

Svetniki so se seznanili tudi z izvrševanjem proračuna v prvi polovici leta. Realizirali so 38 odstotkov načrtovanih prihodkov in 34 odstotkov načrtovanih odhodkov. Med večjimi naložbami so obrtna cona Jama (460.000 evrov), statična ureditev gradu in sanitarij (180.000 evrov), sprehajalna pot ob Krki (100.000 evrov), oskrba s pitno vodo občine Žužemberk (400.000 evrov), vzdrževanje cest (110.000 evrov) …

Med drugim so potrdili program dela za Auerspergovo železarno na Dvoru od leta 2024 do 2028, ki ga pripravila direktorica Zavoda Žužemberk Tjaša Primc. Program je potrdil Svet Zavoda Žužemberk, odobrilo pa ga je tudi Ministrstvo za kulturo. Gre za dokument, pomemben za nadaljevanje postopkov prenosa kompleksa v upravljanje.

Tudi cena kombiniranega oddelka

Na predlog osnovne šole Prevole oziroma tamkajšnjega vrtca, kjer imajo letos tudi kombinirani oddelek, so svetniki dopolnili tudi sklep o določitvi ekonomskih cen vrtca v občini ter ceni prvega in drugi starostnega obdobja dodali še ekonomsko ceno kombiniranega oddelka, ki znaša 514,36 evra in velja od 1. septembra dalje.

