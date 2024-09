šport

V petek derbi dveh najboljših ekip minule sezone

27.9.2024 | 08:00

Konec tedna v Ligi NLB že prinaša tekme 4. kroga. Začel se bo s tekmo kroga med Gorenjem Velenjem in Trimom Trebnjem. Dvoboj najboljših dveh ekip državnega prvenstva v minuli sezoni bo na sporedu ta petek ob 18.15. V živo ga bo mogoče spremljati na Sportklubu in Facebook strani omenjene športne televizije.



Trebanjci na treningu (Foto: RK Trimo Trebnje)

Ob 20. uri bo sledil še obračun v Krškem, kjer go gostoval LL Grosist Slovan, medtem ko bodo preostale štiri tekme na sporedu v soboto, vse se bodo začele ob 19. uri. Slovenj Gradec se bo podal na gostovanje v Ormož, Riko Ribnica bo pričakala zasedbo iz Ivančne Gorice, Urbanscape Loka se bo pomerila s Koprom, v Novem mestu pa bo na sporedu še druga tekma dveh slovenskih predstavnikov v tej sezoni evropskih tekmovanj, Krke in Celja Pivovarne Laško.

Vse obračune, z izjemo tekme kroga, bo mogoče v spletnem prenosu spremljati na Youtube kanalu RZS TV.



LIGA NLB, 4. KROG

Petek, 27. september, ob 18.15:

RK GORENJE VELENJE : RK TRIMO TREBNJE (prenos na Sportklubu in Facebook strani Sportklub Slovenija)

IZJAVI PRED TEKMO:

Tilen Sokolič, igralec RK Gorenje Velenje:

"Pričakujemo zelo zahtevno tekmo. Zavedamo se, da je Trimo v nepričakovanem položaju po dveh zaporednih porazih. Vemo, da bodo tekmeci na tekmo prišli maksimalno osredotočeni in z veliko željo po zmagi. Mi moramo biti pripravljeni na to in odgovoriti s še večjo željo in borbo vseh 60 minut tekme ter doma pokazati, kdo je glavni v Velenju. Tekma v Novem mestu je bila, razen začetka, odigrana super in pokazala, da smo na pravi poti. Prepričan sem, da to še ni vse, kar zmoremo in znamo. Verjamem, da bomo iz tekme v tekmo še rastli in nova priložnost za dokazovanje je že v petek."

Lovro Višček, igralec RK Trimo Trebnje:

"Zavedamo se, da nas v Velenju čaka izjemno težka naloga. Na tekmeca se dobro pripravljamo že cel teden, odpravljali smo napake s prejšnjih tekem in verjamem, da lahko s pravim pristopom ter borbo pridemo do ugodnega rezultata."

Ob 20.00:

RK MISTERAL KRŠKO : RD LL GROSIST SLOVAN (prenos na Youtube kanalu RZS TV)

IZJAVI PRED TEKMO:

Jan Hočevar, igralec RK Misteral Krško:

"V petek nas čaka izredno zanimiva domača tekma proti Slovanu, s selektorjem Urošem Zormanom na čelu. Tekmecu so sestavili močno ekipo, z jasnimi cilji, usmerjenimi proti vrhu lestvice. Seveda pa imamo tudi mi svojo računico – analizirali smo jih in, kot na vsakem srečanju, bomo tudi tokrat iskali svoje priložnosti za zmago. Zato vabim vse navijače, da se nam pridružite in nas podprete ta petek ob 20. uri v Leteči dvorani Krško!"

Bruno Vili Zobec, igralec RD LL Grosist Slovan:

"Raven našega pristopa mora biti na vsaki tekmi najvišja, saj ni lahkih nasprotnikov ali tekem. Za nas vselej šteje le zmaga. V Krškem pričakujem dobro tekmo, saj imajo gostitelji borbeno ekipo, ki nikoli ne popusti, kar smo videli na zadnjih dveh njihovih tekmah. Mi moramo biti odločni in maksimalni."



Sobota, 28. september, ob 19.00:

RK JERUZALEM ORMOŽ : RK SLOVENJ GRADEC (prenos na Youtube kanalu RZS TV)

RD RIKO RIBNICA : RK SVIŠ CUGELJ OKNA IVANČNA GORICA (prenos na Youtube kanalu RZS TV)

RD URBANSCAPE LOKA : RD KOPER (prenos na Youtube kanalu RZS TV)

MRK KRKA : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO (prenos na Youtube kanalu RZS TV)

