Gost Klemna Selakoviča v podkastu AIDEA: dr. Jože Možina

27.9.2024 | 08:30 | A. S.

Na Aktual TV in TV Veseljak Golica si lahko ogledate pogovore Klemna Selakoviča z gosti. Tokratni gost bo dr. Jože Možina, zgodovinar, novinar in avtor dokumentarnih filmov na Televiziji Slovenija. Možina je avtor knjige Slovenski razkol, ki je rezultat njegovega dvajsetletnega raziskovanja. V pogovoru se dotakne ključnih tem slovenskega naroda, zgodovine in povojnih dogodkov, ki še danes burijo duhove. Epizoda prinaša izjemen vpogled v zgodovinsko ozadje, ki pogosto ostaja neraziskano, in Možinino osebno mnenje o vlogi zgodovine v slovenski družbi.

"Zgodovina se ne sme pozabiti, ampak tudi ne zatirati" - Dr. Jože Možina

Jože Možina v pogovoru jasno izpostavi pomen zgodovine in razumevanja preteklosti za oblikovanje prihodnosti. "Ne smemo se bati zgodovine," poudarja. Po njegovem mnenju je ključnega pomena, da se zgodovina ne potiska v ozadje, saj se njene posledice vedno vračajo.

Skozi serijo Pričevalci, ki jo vodi že vrsto let, je Možina imel priložnost srečati se s stotinami ljudi, ki so bili priče grozot vojne in povojnih dogodkov. Poudarja, da je dialog ključnega pomena za ozdravljenje narodove duše: "Ko odprete zgodovino, odložite bremena in se soočite z resnico. Ta proces je pogosto boleč, vendar neizogiben."

V epizodi razmišlja tudi o tem, da zgodovina ne sme postati breme za prihodnje generacije, temveč mora biti vir učenja. Čeprav smo še vedno obremenjeni z delitvami iz preteklosti, Možina poudarja, da je odpiranje dialoga ključ do sprave.

Podkast AIDEA z dr. Jožetom Možino si lahko na Aktual TV ogledate v sredo ob 21.00, ponovitev pa v soboto ob 21.00. Na TV Veseljak Golica pa v četrtek, takoj po oddaji Potep z Leo (ob cca 20.30), ponovitev pa v nedeljo ob 21.00.

