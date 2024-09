dolenjska

Kdaj avtobusno postajališče v Koroški vasi?

26.9.2024 | 13:00

Tokrat nas je na dežurni telefon prvi poklical naš zvesti bralec Slavko Čelič iz Koroške vasi, ki že dlje časa opozarja, da tamkajšnji krajani nimajo avtobusnega postajališča niti ni izvoznega pasu, da bi lahko avtobus varno ustavil, potniki pa varno vstopili. »Avtobus tako stoji kar na glavni cesti Novo mesto–Metlika. Omejitev je tam 90 kilometrov na uro. Lahko si predstavljate, kako nevarno in neprijetno je to za krajane, ki čakamo na avtobus, še posebej pozimi, ko dejansko stojimo kar v snegu. Rad bi izvedel od župana, kdaj ima namen narediti postajališče. Če se ne bo kmalu kaj premaknilo, bom zbral podpise in bomo cesto zaprli za uro, dve. Že odkar je Slovenija samostojna, krajani opozarjamo na to težavo, pa nas nihče ne posluša. Pred volitvami nam sicer vse obljubijo, a se potem nič ne zgodi,« je ogorčen bralec. »Na nobeni strani ni niti oznake za postajališče. Leta 1973, ko sem začel hoditi v službo, je bil tam vsaj znak za naselje in temu primerno dovoljena manjša hitrost. Pred leti pa so še te znake umaknili,« je še pridal.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Na Mestni občini Novo mesto so nam odgovorili, da gre za problematiko, za katero je pristojna Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSI), ki upravlja državne ceste. »Krajevna skupnost Podgrad in tamkajšnji krajani bodo v kratkem pripravili uradno pobudo za vzpostavitev postajališča, ki jo bomo nato na Mestni občini Novo mesto poslali pristojni direkciji DRSI,« so še povedali na občini.

