V prometu napačne odločitve lahko vodijo do resnih posledic

26.9.2024 | 09:30 | M. K.

Foto: Občina Metlika

Metlika - V Kulturnem domu Metlika je včeraj potekal že tradicionalni 26. prometni kviz z naslovom »Na cesti nikdar nisi sam«. Kviz, ki se je rodil in razvil pod vodstvom metliške častne občanke in podpredsednice Društva prijateljev mladine Metlika Vladimire Škof, predstavlja pomemben prispevek k ozaveščanju o prometni varnosti med mladimi. Tokrat je potekal kot del Evropskega tedna mobilnosti in uvertura v prihajajoči teden otroka, so sporočili z Občine Metlika.

Prireditev je z uvodnimi besedami odprla podžupanja Anica Kopinič, ki je poudarila pomen poznavanja prometnih predpisov, hkrati pa pohvalila organizatorje za njihovo prizadevanje za večjo varnost otrok v cestnem prometu. Na dogodku je sodeloval tudi Igor Rolih iz Javne agencije za varnost prometa, ki je učencem poudaril, da v prometu napačne odločitve lahko vodijo do resnih posledic.

V kvizu so svoje prometno znanje pokazali učenci šestih razredov OŠ Metlika (razredi 6. a, 6. b in 6. c) ter učenci OŠ Podzemelj. Štiri tekmovalne ekipe so tekmovale v več krogih, ki so pokrivali različna področja cestnoprometnih pravil – od pešcev in kolesarjev do prometnih znakov in križišč. Znanje tekmovalcev je ocenjevala stroga komisija, ki so jo sestavljali policisti iz Policijske postaje Metlika, predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov Bele krajine ter predsednica SPV Občine Metlika.

Po napetih in tesnih krogih tekmovanja so bili razglašeni naslednji zmagovalci:

1.mesto: 6. a razred OŠ Metlika

2.mesto: 6. c razred OŠ Metlika

3.mesto: 6. b razred OŠ Metlika

4.mesto: 6. razred OŠ Podzemelj

Dogodek so popestrili tudi kulturni nastopi učencev obeh sodelujočih šol.

Na koncu prireditve sta podpredsednica Društva prijateljev mladine Metlika Vladimira Škof in predsednica SPV Metlika Ana Kukič podelili priznanja, pokale in nagrade najboljšim ekipam. Simbolne nagrade so prispevali Društvo prijateljev mladine Metlika, SPV Občine Metlika in Javna agencija za varnost prometa (AVP). Ob koncu je bila izražena zahvala vsem sodelujočim, še posebej mentorjem, Tomažu Žuglju iz OŠ Metlika in Ani Leskovec Durini iz OŠ Podzemelj, ki so skrbno pripravili ekipe na tekmovanje.

S sodelovanjem učencev, mentorjev in lokalnih organizacij smo še enkrat dokazali, kako pomembno je ozaveščanje o prometni varnosti že v mladih letih, so sporočili z metliške in končali: ''Veselimo se naslednjega kviza in upamo, da bodo mladi še naprej ohranjali varnost kot prioriteto na naših cestah.''

