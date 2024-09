družabno

Damijana na vrhu

26.9.2024 | 12:30 | Renata Mikec

Nepozabno dopustniško destinacijo je to poletje izbrala tudi Posavka Damijana Štraser. Poznamo jo kot odlično piarovko, ki skrbi za številne slovenske podjetnike in glasbenike, letos pa se je pridružila še ekipi Iz prve roke, priljubljenemu portalu, v ozadju katerega sta pevec Werner in njegova Andreja. Že od nekaj vsak dan začne v gibanju, obožuje pohode v gore in hribe in je ena izmed zelo aktivnih pohodnic. Tokrat je obiskala Turčijo, pa ne obmorskih krajev, kot bi mnogi mislili, pač pa si je zastavila cilj zelo visoko. Povzpela se je na skoraj 5.200 metrov visoko goro Ararat, kjer vlada večni sneg. Z osvojenim vrhom jo je prevzel neverjeten občutek zmagoslavja. Kot pravi, je šlo za eno njenih največjih preizkušenj, ki jo je obogatila s posebnimi spomini. »Ponosna sem, da sem vztrajna, potrpežljiva, in zdaj mirno lahko rečem, tudi pogumna. Vzpon na Ararat ni bil mačji kašelj, v meni pa je ob doseženem vzponu završalo neizmerno zadovoljstvo, da mi je uspelo,« nam je zaupala Damijana, ki jo lahko na TV Vaš kanal spremljamo tudi kot pretanjeno gostiteljico znanih sogovornikov.

