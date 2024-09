kronika

FOTO: Pod vplivom prepovedanih drog vijugal po avtocesti

26.9.2024 | 11:00 | M. K.

Včeraj okoli 10. ure so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika kombija, ki naj bi po avtocesti na območju Drnovega vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti PPP Novo mesto so kršitelja, ki je med vožnjo uporabljal tudi mobilni telefon, izsledili in ustavili na Drnovem. Med postopkom so ugotovili, da gre za 46-letnega voznika iz Hrvaške. Zaradi suma vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi so mu odredili hitri test, ki je prisotnost prepovedanih drog potrdil. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče in mu izrekli globo, danes poročajo s PU Novo mesto.

V tem kombiju je vijugal po AC. (Foto: PPP Novo mesto)

Dvakrat počilo na belokranjskih cestah



Včeraj nekaj pred 10. uro se je zgodila prometna nesreča z udeležbo treh vozil na cesti med Vranoviči in Črnomljem. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 34-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil 61-letnega voznika in v tovorno vozilo, ki ga je vozil 53-letni voznik. Lažje poškodovani povzročiteljici nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Nesreča med Vranoviči in Črnomljem (Foto: FB Stanje na belokranjsjkih cestah in policijske kontrole)

Prometna nesreča v Semiču se je zgodila minulo noč nekaj pred 1. uro. Po prvih ugotovitvah črnomaljskih policistov je 19-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. Lažje poškodovano 20-letno potnico so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti okoliščine še preverjajo.

Kršitelju zasegli avtomobil

Med kontrolo prometa na Obrežju so policisti okoli 19. ure kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen tiguan hrvaških registrskih oznak. 51-letnemu vozniku, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli in ga pridržali. Danes ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče.

V Črnomlju pridržali vročekrvneža

Nekaj po 16. uri so črnomaljske policiste poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v okolici Črnomlja, kjer naj bi pijan moški razbijal po hiši in se grdo vedel do družinskih članov. 31-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Novomeški policisti v Brezju izsledili vlomilce

Nekaj pred 19. uro so bili policisti obveščeni, da so v Srebrničah neznanci vlomili v osebni avtomobil in pobegnili. Odnesli niso ničesar. Policisti PP Novo mesto so na podlagi opisa in smeri bega osumljence, stare 23 let, 26 let in 52 let izsledili in prijeli v Brezju. Zoper 23-letnika, ki ni upošteval opozoril in ukazov, so uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Zasegli so jim tudi predmete oziroma orodje, ki so ga uporabili pri kaznivem dejanju. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. Zoper vlomilce bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, poročajo s PU.

Vlomi in tatvine

V kraju Gaber na območju Semiča je med 23. 9. in 25. 9. nekdo z naviranjem oken in vrat poskušal vlomiti v počitniško hišo. V notranjost mu ni uspelo priti, povzročil je le premoženjsko škodo na oknih in vratih.

Na avtocestnem postajališču Zaloke je v minuli noči nekdo vlomil v rezervoar tovornega vozila in iztočil okoli 500 litrov goriva.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Loče, Rigonce, Rakovec, Ponikve, Slovenska vas, Podgračeno, Mostec) včeraj prijeli 45 državljanov Sirije, 20 Afganistana, 18 Egipta, 15 Bangladeša, 13 Pakistana, 11 Maroka, devet Rusije, osem Kitajske, šest Indije, štiri Nepala, dva iz Turčije, državljana Jemna, Alžirije in Šrilanke. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli pet državljanov Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 81. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 233 klicev. Obravnavali so, kot omenjeno, prometno nesrečo, v kateri je umrla voznica osebnega avtomobila, dve nesreči z lažjimi telesnimi poškodbami in pet nesreč z gmotno škodo. Pridržali so voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 15. kršitev javnega reda in miru in v Črnomlju kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahkih telesnih poškodb, goljufije, vlomov, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostne naprave, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje.

