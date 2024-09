šport

Tretji poraz Sviša

26.9.2024 | 07:45 | STA

Ivančna Gorica - Rokometaši Sviša Cugelj oken Ivančne Gorice so v 3. krogu lige NLB izgubili proti Jeruzalemu Ormožu s 27:29 (13:12).

Foto: FB RK Jeruzalem Ormož

* Dvorana OŠ Stična, gledalcev 480, sodnika: Marinkovič in Vidali.

* Sviš: Pekeč, Glavan, Justin 9 (3), Kolarič 1, Tekavčič 2, Stopar, Klemenčič 5 (1), Ravnikar, Kutnar 3, Pirnat 1, Grum 1, Bradač, Korošec 1, Ključanin 4, Kompare, Košir.

* Jeruzalem Ormož: Ranfl, Zemljič, Mlač Černe, Munda 1, Bogadi 1, Sok 6, Vincek, Hebar 7 (5), Šulek 3, Hebar 1, Lukman 3, Korže Lesjak, Pungartnik 5, Krabonja, Jerenec 2, Škrinjar.

* Sedemmetrovke: Sviš 6 (4), Jeruzalem Ormož 6 (5).

* Izključitve: Sviš 4, Jeruzalem Ormož 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Ormožani so gostovali pri Svišu, ki je v uvodnih dveh krogih doživel dva poraza, tokrat pa je tekmecu nudil odpor vse do konca, a vendarle vpisal še tretji poraz. Jeruzalem Ormož pa je zdaj pri dveh zmagah in porazu.

Po uvodnih minutah, ki so minile v izenačenem obračunu, so si prvi na tekmi zajetnejšo prednost priigrali domači rokometaši, potem ko je najprej Lun Ključanin z zaporednima goloma zadel za 6:3, prednost pa so domači ob igralcu več še povečali na 7:3.

Pozneje so se jim gostje iz Ormoža počasi, a vztrajno približevali, v 28. minuti pa je Martin Hebar s sedemmetrovko tekmo postavil v začetno izhodišče. Na glavni odmor sta ekipi šli ob minimalnem vodstvu Sviša.

V 35. minuti so do prvega vodstva prišli Ormožani, ko so povedli s 16:15, povedli tudi s 17:16 in 18:16, vendar jih je domača zasedba ujela. Nadaljeval se je izenačen boj, v 55. minuti pa je Hebar z novo sedemmetrovko zadel za vodstvo gostov s 25:23.

Ko je Gašper Pungartnik v 59. minuti zadel za 28:25, je bil zmagovalec odločen, čeprav je v 60. minuti Aljaž Kutnar še znižal na 27:28. A Pungartnik je nato z novim zadetkom potrdil zmago.

Pri domačih je bil z devetimi goli najboljši Andraž Justin, pri gostih pa je Hebar dosegel sedem golov, od tega pet s sedmih metrov, Tadej Sok je dodal šest zadetkov.

Obe ekipi nova obračuna v domači ligi čakata že v soboto, ko bo Sviš v 4. krogu gostoval pri Ribnici, Jeruzalem Ormož pa bo gostil Slovenj Gradec.

* Izidi, 3. krog:

- petek, 20. september:

Celje Pivovarna Laško - Urbanscape Loka 26:22 (13:13)

LL Grosist Slovan - Trimo Trebnje 30:29 (14:14)

- sobota, 21. september:

Koper - Riko Ribnica 24:36 (10:18)

Slovenj Gradec - Misteral Krško 30:27 (16:13)

Krka - Gorenje Velenje 28:30 (13:15)

- sreda, 25. september:

Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica - Jeruzalem Ormož 27:29 (13:12)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 3 2 1 0 89:84 5

2. Gorenje Velenje 3 2 1 0 84:81 5

3. Krka 3 2 0 1 91:77 4

4. Jeruzalem Ormož 3 2 0 1 90:87 4

5. LL Grosist Slovan 3 2 0 1 84:81 4

6. Slovenj Gradec 3 2 0 1 82:81 4

7. Riko Ribnica 3 1 1 1 90:89 3

8. Trimo Trebnje 3 1 0 2 86:85 2

9. Koper 3 1 0 2 88:95 2

10. Misteral Krško 3 1 0 2 85:92 2

11. Urbanscape Loka 3 0 1 2 74:83 1

12. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 3 0 0 3 82:90 0

‹ nazaj