Nevladniki Genu energiji očitajo kršitev referendumske zakonodaje

25.9.2024 | 18:15 | STA, M. Ž.

Ljubljana/Krško - V nevladni organizaciji Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja so na računsko sodišče podali predlog za uvedbo prekrškovnega postopka proti podjetju Gen energija. Kot so povedali na današnji novinarski konferenci, podjetju očitajo kršenje referendumske zakonodaje s skoraj 1,5 milijona evrov vredno "propagando" za projekt Jek 2.

Gen energija kot trenutno edini investitor v morebitno novo nuklearko v Krškem (Jek 2) v zadnjih mesecih intenzivno organizira in financira oglaševanje v medijskem prostoru za projekt Jek 2, so opozorili v pravnem centru. Pri tem so med drugim našteli spletno stran o projektu, objave na družbenih omrežjih in spletne oddaje. Vsebine vključujejo enostranske in propagandne informacije, so opozorili na novinarski konferenci v Ljubljani.

"Zakon o volilni in referendumski kampanji podjetjem prepoveduje financiranje referendumske kampanje. Pri propagandnih dejavnostih o projektu Jek 2 državno podjetje Gen energija v nasprotju z referendumsko zakonodajo intenzivno organizira in financira propagando ter tako vpliva na odločanje volivcev na referendumu, ki ga državni zbor niti še ni uradno razpisal," je dejal Aljoša Petek iz pravnega centra.

Pri pozivu računskemu sodišču so se jim pridružili tudi v nevladnih organizacijah Greenpeace Slovenija in Umanotera. Vodja kampanj pri Greenpeace Slovenija Sara Kosirnik je poudarila, da je predsednica države Nataša Pirc Musar pozvala k podrobnemu, poštenemu in nepristranskemu obveščanju o gradnji Jeka 2. "Posameznim skupinam zagovornikov, tudi če so finančno bistveno močnejše od ostalih, je treba preprečiti, da svojo premoč zlorabljajo v medijskem prostoru," je povzela predsedničin poziv.

Opozorila je, da gre pri ravnanju Gena za prav to zlorabo premoči. "Demokratična in vključujoča razprava, ki je ključna za odgovorno in objektivno odločanje na referendumu, se v takem ozračju, torej ob milijonski propagandi investitorja, ki pove le tisto, kar ustreza njemu, ne more zgoditi," je prepričana.

Direktorica Umanotere Gaja Brecelj je opozorila, da se obeta "izsiljeni referendum" brez ključnih informacij za odločanje. "Da bi zamaskirali ta dejstva, investitor intenzivno izvaja propagando v podporo Jeku 2. In ker so sredstva za to propagando ogromna, nas lahko upravičeno skrbi, da bo zmagal argument moči in denarja, ne pa moč argumentov - podobno, kot smo lahko videli v primeru Teša 6 in Magne," je dejala.

Tudi okoljski ekonomist iz Umanotere Jonas Sonnenschein je poudaril, da je lahko posvetovalni referendum koristen samo, če je na voljo dovolj neodvisnih informacij. "Oglasi investitorja projekta ne bi smeli biti podlaga za sprejemanje političnih odločitev," je dodal.

Referendum o podpori Jeku 2 naj bi izvedli novembra, a ga mora DZ še razpisati.

Odziv Gen energije

Iz družbe Gen energija so popoldne sporočili, da imajo z jedrsko energijo, upravljanjem in obratovanjem jedrske elektrarne ter varno, zanesljivo oskrbo odjemalcev več desetletne pozitivne izkušnje. »Ker v javnosti o jedrski energiji kroži vrsta negativnih mitov in napačnih informacij, se ob našem osnovnem poslanstvu v družbi GEN energija že skoraj 15 let posvečamo tudi ozaveščanju o energetiki in jedrski energiji,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Pomemben mejnik za začetek programa ozaveščanja je bila po njihovih navedbah vzpostavitev multimedijskega centra Svet energije, ki ga je od odprtja leta 2011 do danes obiskalo več kot 90.000 obiskovalcev. Ozaveščevalne aktivnosti družbe GEN pa so v zadnjih letih vključevale tudi izobraževalne filme, portale svet-energije.si, esvet.si, projekti energetskega opismenjevanja, že od leta 2022 pa predstavljamo projekt JEK2 na spletni strani gen-energija.si, ki je bila v maju prenešena na samostojno domeno www.jek2.si, so dodali.

Zaradi razvoja projekta gradnje Jek2 je bila lani sprejeta odločitev, da bo družba z različnimi javnostmi komunicirala pogosteje in intenzivneje, so zapisali in dodali, da si bodo v skladu s poslanstvom podjetja prizadevali predstavljati strokovne podlage in celovite informacije o projektu Jek2, vse s ciljem, da bodo imeli državljani na voljo celovite informacije o tem projektu.

V Gen energiji so zapisali še, da je skupina Gen za utrjevanje zaupanja javnosti v jedrsko energijo v letošnjem letu do 10. septembra porabila 235.000 evrov, za oglaševanje vlaganj v sončne elektrarne pa je porabila višji znesek. »O izdatkih, povezanih z informiranjem o projektu Jek 2, transparentno obveščamo na spletni strani Jek2, kot družba v državni lasti pa smo zavezani javnemu naročanju,« so med drugim navedli.

