Trije ostali brez avtomobila, eden brez mopeda

25.9.2024 | 10:50 | M. K.

Policisti PP Novo mesto so včeraj nekaj po 17. uri v naselju K Roku kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen polo z nameščenima različnima registrskima tablicama. 24-letni voznik je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil, tablici pa pripadata drugim vozilom. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,45 miligrama alkohola (0,94 g/kg). Tehnično nepopoln avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o motornih vozilih, Zakona o voznikih in Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 3.320 evrov, danes pojasnjujejo na PU Novo mesto.

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Volvo S60 slovenskih registrskih oznak. Policisti so ugotovili, da 41-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V naselju Cundrovec so ustavili voznika osebnega avtomobila Fiat punto. 50-letnik prav tako nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. Izdali so mu plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Brežiški policisti so med izvajanjem meritev 43-letnemu vozniku mopeda izmerili hitrost 40 km/h. Zaradi suma, da je na mopedu izvedena nedovoljena predelava, so odredili izredni tehnični pregled. Ugotovljeno je bilo, da je vozilo predelano in dosega hitrosti, višje od deklariranih 25 km/h. Moped so zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prehiter na avtocesti

Okoli 18. ure so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes nemških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 197 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 67 km/h. 58-letnemu državljanu Turčije so izrekli globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

Vlomi in tatvine

Z delovišča v Črnomlju je med 23. 9. in 24. 9. nekdo ukradel tri kose jeklene strešne kritine v vrednosti okoli 450 evrov.

Med 1. 9. in 24. 9. je v Gorenjem Kamenju na območju PP Novo mesto neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel kosilnico. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 1.100 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Loče, Rigonce, Rakovec, Ponikve) prijeli 73 državljanov Sirije, 17 Afganistana, 14 Turčije, devet iz Nepala, sedem Maroka, šest Irana, dva državljana Alžirije in državljana Egipta. Na območju PP Črnomelj (Zilje, Paunoviči) so prijeli pet državljanov Maroka in tri iz Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 85. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 219 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila štirim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vloma, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

