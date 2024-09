družabno

Oliver in Kimi z Jukićem v F1

25.9.2024 | 12:30 | Renata Mikec

Foto: Nediljko Matijaš

Veljko Jukič že več kot štiri desetletja poroča s prizorišč Formule 1. Na fotografiji, ki je nastala v Spa Franchorchampsu v Belgiji, je z dvema mladima dirkačema, ki se bosta prihodnje leto usedla v bolid F1. To sta 19-letni Oliver Bearman (desno) in 18-letni Andrea Kimi Antonelli (levo). Oliver je varovanec Ferrarijeve dirkalne akademije; svojo prvo priložnost v F1 je že dobil v Savdski Arabiji, ko je zaradi operacije slepiča prevzel mesto Carlosa Sainza in v cilj pripeljal sedmi, v Azerbajdžanu pa je vozil za ekipo Haas, ko je menjal kaznovanega Kevina Magnussena in bil deseti. S to ekipo je pred kratkim podpisal pogodbo in bo tako prihodnje leto postal njihov dirkač, po obdobju šolanja pa ga mogoče čaka celo sedež v Ferrariju. Med tem leto mlajši Antonelli, varovanec Mercedesa in Tota Wolffa, dirka v F2 in trenira v F1. Prihaja iz dirkaške družine, blestel pa je že v kartingu in F4. Wolff mu je omogočil številne zasebne dodatne teste s staro F1, na treningu v Monzi je prvič sedel v bolid, postavil najhitrejši čas in se po dveh krogih zabil v ogrado, kar je pripisati predvsem neizkušenosti. Že prihodnje leto ga bomo lahko spremljali v ekipi Mercedesa, namesto Lewisa Hamiltona. Pa se vrnimo k Veljku Jukiču. Letos je minilo 44 let, odkar poroča z dirk Formule 1. Prav Hamilton mu je pred odhodom k Ferrariju podaril svojo kapo s številko 44. Darilo, ki je Jukiću polepšalo kariero poročevalca.

