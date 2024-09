bela krajina

Mladi odhajajo, vse več je starejših

25.9.2024 | 15:00 | M. Glavonjić

Sinji Vrh - Ena izmed 14 krajevnih skupnosti v občini Črnomelj, Sinji Vrh, z naselji Draga, Gorica, Dalnje Njive, Špeharji, Breg, Kot, Hrib in Selce, kjer živi približno 170 ljudi, se v celoti razprostira v dolini Kolpe. Kot se radi pošalijo domačini, so z ene strani stisnjeni vzdolž mejne reke, na kopnem pa med krajevnima skupnostma Stari trg in Vinica. Skozi (skoraj vse) vasi pelje pred leti asfaltirana cesta, ki je od pomladi do jeseni precej prometna in je najbližja pot zaledja do mejnega prehoda Vinica. Območje – vasi so druga od druge oddaljene tudi do štiri kilometre – je poraščeno z gozdom in starimi sadnimi sortami, ki so letos izdatno obrodile.

Ivan Žalec ob obnovljenem vodnjaku in črpalki, ki je še v uporabi. (Foto: M. G.)

Ivan Žalec, predsednik sveta KS, je tudi izjemen poznavalec teh krajev. Ob našem obisku je potožil, da tako kot številne podeželske kraje tudi njihovo krajevno skupnost pesti slaba demografska statistika. V Bregu je ugasnila zadnja luč, v Selcih živita le še dva vaščana, v preostalih vaseh pa je ljudi vse manj. »Da bo šlo vse narobe, smo vedeli že davnega leta 1974, ko se je na Sinjem Vrhu zadnjič oglasil šolski zvonec. Zdaj je v nekdanji šoli lovski dom in, hvala bogu, stavba je še živa,« ob cesti pokaže Ivan.

V Bregu ugasnila zadnja luč, v Selcih le dva vaščana – Prizadevanja za oživitev krajev – Špeharji in Hrib na vodovod še čakajo – V gasilskem domu tudi muzejska razstava

