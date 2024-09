gospodarstvo

Unior zapira obrat v Starem trgu

25.9.2024 | 09:30 | M. Glavonjić

Stari trg ob Kolpi - Po odhodu Kometa še en hud udarec za Poljansko dolino – Dokončna odločitev bo padla v začetku oktobra – Unior: Stroškovna optimizacija in zmanjševanje ogljičnega odtisa – Lahko na pogorišču stare zaživi nova dejavnost?

Ob koncu prejšnjega tedna je kot strela z jasnega udarila novica, da bo zreški Unior do konca leta zaprl svoj proizvodni obrat v Starem trgu ob Kolpi, ki je lani praznoval 40-letnico obstoja. V njem poleg vodoinštalacijskega orodja izdelujejo tudi posebna orodja iz kolesarskega in motorističnega programa.

Stavba, ki ni več ponos kraja. (Foto: M. G.)

»V četrtek sta me obiskala predsednik in član uprave podjetja ter brez oklevanja sporočila, da bo Poljanska dolina ostala brez 29 delovnih mest. Kot razloga za zaprtje obrata sta navedla nerentabilno proizvodnjo in visoke stroške dela,« nam je povedal črnomaljski župan Andrej Kavšek, ki ga je odločitev Uniorja presenetila.

O odločitvi je vodstvo podjetja že pred tem seznanilo zaposlene v starotrškem obratu in jim zagotovilo izplačilo odpravnin, poslopje pa je Unior pripravljen prodati oz. dati v najem za katero drugo dejavnost, nam je še povedal župan in dodal, da je v zvezi s tem že stopil v stik z vodstvom družbe TPV Automotive. »Iščemo morebitne rešitve, da bi hala v Starem trgu še obratovala. Kako in ali sploh ter s katero dejavnostjo, pa za zdaj še ni znano,« pravi Kavšek.

Po zaprtju Kometovega obrata v Starem trgu decembra 2009, ko je 43 zaposlenih, pretežno žensk, še nekaj časa hodilo na delo v matično podjetje v Rosalnice, je odhod Uniorja morda še hujši udarec za Poljansko dolino. »Kako ne bi bil žalosten, ko pa sem obrat vodil od njegovega zagona do upokojitve leta 2011,« je novica o odhodu Uniorja presenetila tudi Petra Madroniča. »Poljanska dolina je kraj delavnih ljudi, zvestih svoji rodni grudi tik ob državni meji, ki ves čas izkazujejo veliko pripadnost podjetju. Delovna mesta so zagotavljala gospodarski utrip kraja ter omogočala družinsko in družabno življenje,« je še dodal.

Zaposleni, ki želijo ostati neimenovani, zavračajo trditve, da naj bi bili med razlogi za zaprtje obrata oddaljenost od matičnega podjetja in domnevno visoki stroški transporta gotovih izdelkov. Po njihovem mnenju gre za neresnico: »To znaša približno pet tisoč evrov na mesec in nič več. Razlogi za zaprtje so zagotovo drugje, na kar kaže tudi zamenjava v vodstvu podjetja, ki naj bi bilo prezadolženo, stavbe so menda pod hipoteko, zato povsod krčijo,« je bil glasen eden izmed zaposlenih.

In kaj o vsem tem pravijo v Zrečah? »Glede dokončne odločitve, ki bo sprejeta v začetku oktobra, se trenutno posvetujemo s socialnimi partnerji. Če se to zgodi, bodo vsi zaposleni, s katerimi trenutno potekajo individualni razgovori, deležni obravnave v skladu z zakonom, vključno z izplačilom odpravnin,« so sporočili iz podjetja. Razloga za morebitno zaprtje sta stroškovna optimizacija in zmanjševanje ogljičnega odtisa, ki se povzroča pri medfaznih prevozih na relaciji Zreče–Stari trg, so še pojasnili na sedežu družbe, ki se, kot so poudarili, s težkim srcem odloča za ta korak, vendar so za nadaljevanje poslovanja podjetja ti ukrepi po njihovi presoji nujni.

