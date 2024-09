bela krajina

Podpisali pogodbo za obnovo vodovoda Rosalnice - Radoviči

24.9.2024 | 18:30 | M. K.

Foto: Občina Metlika

Metlika - Županja Občine Metlika Martina Legan Janžekovič in direktor Komunale Metlika Bojan Krajačič sta te dni podpisala gradbeno pogodbo o obnovi javnega vodovoda na relaciji Rosalnice – Radoviči, in sicer za fazo 1 in fazo 3.

Podpis pogodbe

V okviru projekta bodo obnovili 576 metrov javnega vodovoda od priključne ceste za čistilno napravo Rosalnice preko Radovičev. V sklopu obnove bo Komunala Metlika poskrbela tudi za posodobitev vseh obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Dela se bodo izvajala predvidoma do konca novembra 2024, so sporočili z metliške občine.

Vrednost gradbenih del znaša 94.000 evrov brez DDV, sredstva pa so v celoti zagotovljena iz občinskega proračuna.

V okviru druge faze obnove, ki bo potekala od priključne ceste za čistilno napravo Rosalnice proti Rosalnicam ob državni cesti Metlika - Božakovo v dolžini 221 metrov, Občina Metlika vodi pogovore z Direkcijo RS za infrastrukturo. Cilj je sočasno z obnovo vodovoda urediti meteorno odvodnjavanje in obnoviti cesto na tem odseku.

‹ nazaj