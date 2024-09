gospodarstvo

Letos trije, skupno šest

24.9.2024 | 13:00 | M. Žnidaršič

Dolenjske Toplice, Bušinec - Občina Dolenjske Toplice je razpis za sofinanciranje novih turističnih proizvodov letos objavila tretjič in z njim prvič izpolnila zastavljeni cilj, da vsako leto podpre tri nove turistične proizvode.

Podpore občine so letos deležni Dotkova skrivnost, nova doživljajska interaktivna pot po središču Dolenjskih Toplic, ki jo je zasnovala Topličanka Claudia Uhan, Soteške stezice, nova gorskokolesarska proga, ki jo ureja ŠKD Pank Kura, in nedavno odprta mikropivovarna Fabjan Brewery v Bušincu zakoncev Boštjana in Ane Fabjan.

Ana in Boštjan Fabjan sta na nedavnem uradnem odprtju svoje male pivovarne seveda nazdravila s pivom. (Foto: M. Ž.)

»Ne glede na to, da smo majhni in imamo manjšo pivovarsko opremo, se vedno trudimo za kakovost končnega izdelka. Prisegamo na kvaliteto, in ne kvantiteto in si nenehno prizadevamo za izboljšave in dodajanje novega,« poudari Ana Fabjan. V ponudbi imajo svetlo, temno in gold pivo Grizzly.

