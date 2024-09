družabno

Martinine delavnice

24.9.2024 | 12:00 | Renata Mikec

Foto: Vito Saje

Martina Hegediš vsako jesen poskrbi za izobraževanje ljubiteljev likovnega ustvarjanja, ki želijo izpopolniti tovrstno znanje. Njena izobraževanja so koristna tudi za vse, ki si želijo nadaljevati šolanje na umetniških študijih, na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje ali na pedagoški, arhitekturni ali gradbeni fakulteti, pa tudi za tiste, ki bodo svoje znanje nadgrajevali kot modni oblikovalci, krajinarji, oblikovalci in podobno. Martina je po poklicu magistrica umetnosti, magistrirala je tudi kot profesorica likovne pedagogike, deluje pa še kot andragoginja pedagoginja. Je aktivna članica Društva likovnih umetnikov Dolenjske DLUD, saj tudi sama veliko in rada ustvarja predvsem kot slikarka, zadnje čase pa dokazuje, da je odlična tudi v petju in s kitaro. Skupinske delavnice za začetnike se bodo začele 3. oktobra v prostorih Društva upokojencev Novo mesto, sledile bodo še druge, ki bodo prav tako enkrat tedensko dve uri in pol vse do konca šolskega leta. Martina je na fotografiji s svojimi učenci, s katerimi so v Knjižnici Mirana Jarca septembra letos pripravili zaključno razstavo.

