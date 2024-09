gospodarstvo

Pečečnik ostaja na čelu SBC, v UO Akrapovič in Medle

24.9.2024 | 09:00 | STA; M. K.

Foto: Barbara Reya

Ljubljana - Skupščina SBC - Kluba slovenskih podjetnikov je za predsednika kluba za naslednja štiri leta izvolila trenutnega prvega moža Joca Pečečnika. Ta je vodenje tega združenja prevzel septembra 2021, v novem mandatu pa napoveduje poudarek na prizadevanju za nižjo obdavčitev dela. Skupščina je izvolila tudi nove člane upravnega odbora kluba.

Joc Pečečnik

"Fokus kluba v mojem naslednjem mandatu bo na plačah in davkih. Če smo konkretni, na slovenski družini," so Pečečnika v sporočilu za javnost citirali v SBC. Analitiki združenja so namreč, tako Pečečnik, ugotovili, da velik del slovenskih družin mesečno zasluži okoli 2400 evrov neto, za življenje pa bi potrebovale 4300 evrov.

"To je velik razkorak. Država družinam jemlje preveč in bi morala biti bolj racionalna. Prizadevali si bomo, da bodo družine živele bolje," je dejal Pečečnik.

Obenem je v svoji kandidaturi predstavil program SBC 4.0. Napovedal je izboljševanje poslovnega okolja, prizadevanje za skladen regionalni razvoj in povezovanje ter vzpostavitev klubskih think-tankov, ki bodo pripravljali vsebine za program Slovenija 2030. Napovedal je še močno krepitev sekcije SBC Mladi, v kateri je danes povezanih več kot 150 mladih podjetnikov, in novo sekcijo SBC Študent, ki bo mlade na fakultetah navduševala za podjetništvo.

Program SBC 4.0 predvideva tudi nadaljnji razvoj sekcije SBC Global, ki s pomočjo klubskih ambasad po svetu članom odpira vrata na tuje trge, in gradnjo mostov med ambasadami in klubom z namenom sodelovanja in širjenja poslovanja.

Skupščina SBC - Kluba slovenskih podjetnikov je včeraj obenem izvolila nov upravni odbor. Za štiri leta so člani postali Igor Akrapovič (Akrapovič skupina, d.o.o.), Marko Bitenc (Kirurgija Bitenc, d.o.o.), Janja Božič Marolt (Mediana, d.o.o.), Mihael Blažič (Blažič, d.o.o.), Janez Kuhar (POS Elektronček, d.o.o.), Robert Medle (Roletarstvo Medle, d.o.o.), Primož Pusar (Pristop, d.o.o.), Jan Sibinčič (Sibinčič Novak & Partnerji, o.p. d.o.o.), Tanja Skaza (Plastika Skaza, d.o.o.) in Andrej Toš (BSL, d.o.o.).

Pečečnik z novimi člani Upravnega odbora

SBC - Klub slovenskih podjetnikov je bil ustanovljen 2014 in združuje 450 članov. Člani SBC po navedbah kluba zagotavljajo več kot 22.000 delovnih mest in imajo povprečno dodano vrednost na zaposlenega več kot 63.000 evrov, kar da je 19 odstotkov več od povprečja slovenskega gospodarstva. Člani imajo skupaj 7,2 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je okoli šest odstotkov celotnega gospodarstva.

‹ nazaj