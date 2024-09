kronika

Na avtocesti pretežki, prehitri in prepijani

24.9.2024 | 07:30 | M. K.

S Policijske uprave Novo mesto so poslali poročilo o policijskih intervencijah od četrtka do ponedeljka zjutraj. V nadaljevanju nekaj podrobnosti.

ČETRTEK, 19.9.2024



Za več ton pretežak po avtocesti



Policisti državne Specializirana enota za nadzor prometa so zjutraj, okoli osme ure, obvestili novomeške policiste, da so na avtocesti A2, od Čateža proti Novemu mestu, na sistemu avtomatičnega tehtanja med vožnjo, zaznali domnevno pretežko tovorno vozilo za prevoz živali, madžarskih tablic. Prometni policisti so vozilo ustavili na avtocestnem počivališču pri Novem mestu in opravili statično tehtanje na kraju. Pri tem so ugotovili za skoraj štiri tone preveliko skupno maso in nekaj več kot dve toni preveliko osno obremenitev. Voznik je moral živino prerazporediti na drugo tovorno vozilo (ki je vozilo za njim), nato pa je po plačilu globe lahko nadaljeval z vožnjo.



Pijan vijugal po avtocesti



Okoli osme ure zvečer so na cesti od Višnje Gore proti Novemu mestu na avtocesti opazili osebni avtomobil, ki ga je med vožnjo zanašalo, kljub temu pa je voznik vozil prehiteval in nespametno pospeševal. Novomeški prometni policisti so 58-letnega voznika iz Cerknice ustavili pri Novem mestu in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 1,12 mg/l alkohola v izdihanem zraku (okoli 2,3 promila). Voznika so izločili iz prometa in napisali obdolžilni predlog (obeta se mu vsaj 1200 evrov denarne kazni in 18 kazenskih točk).

Mejne zadeve in tujci



Policisti so obravnavali 178 oseb, ki so na nedovoljen način prestopile notranjo mejo EU oziroma niso izpolnjevali pogojev za bivanje na območju Slovenije. Devetindvajset so jih prejeli v Beli krajini (Učakovci, Vukovci), ostale (149) na v Posavju (Jereslavec, Jesenice na Dolenjskem, Dobova, Planina, Rigonce, Loče, Rakovec, Nova vas, Obrežje). Po državljanstvih med njimi prevladujejo državljani Sirije, Afganistana, Pakistana, Bangladeša, Indije in Turčije.



DOGODKI MED VIKENDOM, OD PETKA, 20.9.2024 DO PONEDELJKA ZJUTRAJ, 23.9.2024



Med vikendom so policisti na številki 113 sprejeli 757 klicev, od tega je bilo 252 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. S področja kriminalitete so obravnavali uboj v Trebnjem (o njem smo že poročali), lahko telesno poškodbo, tri grožnje, šest tatvin in štirinajst vlomov ter nasilnežem izrekli tri prepovedi približevanja domačim. S področja prometne varnosti so obravnavali sedeminpetdeset različnih dogodkov. Od tega je bilo triindvajset prometnih nesreči z gmotno škodo (med njimi enajst povoženj divjadi), pet nesreč z lahkimi in ena s hudimi poškodbami (v soboto dopoldne pri Koroški vasi - o njej smo že poročali v soboto). Na področju javnega reda so obravnavali dvajset kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in tri v zasebnem prostoru.

Vlom v hišo



Šentjernejski policisti so v petek popoldne opravili ogled kraja vloma v nenaseljeno hiši na Drči. Od tam so storilci v zadnjih dneh odnesli kuhinjsko mizo in stole, starejši hladilnih s skrinjo znamke Gorenje ter štiri garniture miz in klopi. Lastnikom so povzročili za okoli tisoč evrov škode.



Vlamljali v zaklenjena vozila in kradli iz odklenjenih



V petek zjutraj so na Otočcu (Šentpeter) ugotovili, da so neznanci ponoči premetali notranjost treh odklenjenih vozil in si nabrali za nekaj sto evrov gotovine. Storilci so odklenjen avto našli tudi na Dobravi, pregledali notranjost, tam našli denarnico z nekaj denarja in moško jakno, lastnikom so naredili za okoli tristo evrov škode.



Popoldne so policiste klicali Pod Trško goro in prijavili vlom v avto. Storilci so na prednjem sedežu namreč opazili nahrbtnik, iz katerega so odnesli moško uro, vredno nekaj več kot sto evrov. So pa na vozilu povzročili za okoli tisoč evrov škode.



V Jablanu so se v soboto, med četrto popoldne in deseto zvečer, storilci znesli na tri parkirana vozila ob gozdni poti. V vsakem so nekaj našli, si nabrali za nekaj sto evrov gotovine, na vozilih pa povzročili za več kot dva tisoč evrov škode.



Kolesarji ne sodijo na pločnik!



V Novem mestu sta v petek zjutraj na pločniku (kar ni prometna površina, namenjena kolesarjem) srečala dva kolesarja, trčila in oba padla. Pri tem je eden odpeljal naprej, drugi je iskal zdravniško pomoč zaradi lažjih poškodb. Zaradi vožnje po pločniku so ga opozorili, drugega udeleženca pa še iščejo.



Popoldne se je zgodila nesreča na Ljubljanski cesti v Novem mestu. V nesreči je bil lažje poškodovan 59-letni kolesar, ki se je peljal po pločniku in med izogibanjem pešcem padel na avto, ki je pravilno pripeljal po svoji strani ceste. Za kolesarja bodo uvedli postopek o prekršku zaradi kršitev pravil o varnosti cestnega prometa (ker je vozil po pločniku in v nasprotni smeri – globa 40 evrov in ni prilagodil vožnjo razmeram – globa 40 evrov).



Prekratka varnostna razdalja



Domnevno zaradi prekratke varnostne razdalje se je v soboto dopoldne 18-letni motorist v Trnju zaletel v zadnji del osebnega avtomobila, ki se je ustavil na cesti zaradi ovire. Pri tem se je lažje poškodoval. Brežiški policisti so še ugotovili, da se je voznik avtomobila moral ustaviti, ker je voznica pred njim na neprekinjeni beli črta hotela zaviti levo na bencinski servis. Motorist ni dovolj pozorno spremljal dogajanje pred seboj in tega ni opazil, dokler ni bilo prepozno. Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov so vozniki policisti napisali plačilni nalog.



Ko mačka prečka cesto …



V nedeljo popoldne so na novomeški urgenci oskrbeli lažje poškodovanega 19-letnega motorista. Po prvih ugotovitvah policistov se je peljal iz Metlike proti Novemu mestu, kjer naj bi mu na Hrastu pri Jugorju pot prekrižala mačka, zato je zaviral, a izgubil oblast nad vozilom in padel. Prisotnosti alkohola niso ugotovili, so mu pa uvedli postopek o prekršku zaradi prevelike hitrosti.



Pijanega povzročitelja bodo kazensko ovadili



Trebanjski policisti so v petek zvečer obravnavali prometno nesrečo med dvema avtomobiloma. Pri povzročitelju, 41-letnemu vozniku, ki je domnevno zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v pred seboj vozeče vozilo, so policisti ugotovili prisotnost alkohola – 1,27 mg/l alkohola v izdihanem zraku (nekaj več kot 2,6 promila). 33-letna voznica, v katero se je zaletel 41-letnik, je morala iskati zdravniško pomoč. Policisti bodo 41-letnega vozila kazensko ovadili zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.



Na avtocesti en pijan, drugi prehiter



V petek zvečer so šentjernejski policisti v Dobruški vasi obravnavali 30-letnega voznika iz Krškega, ki so ga pred tem novomeški kriminalisti opazili med nezanesljivo vožnjo po avtocesti. Razlog nezanesljivosti so kmalu ugotovili, saj je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,48 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Obeta se mu 900 evrov kazni in 16 kazenskih točk.



V soboto dopoldne so policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe na Obrežju obravnavali 20-letnega državljana Bolgarije, ki je po avtocesti vozil 192 km/h namesto 130 km/h. Alkohola sicer niso ugotovili, so ga pa oglobili s štiristo evri globe in petimi kazenskimi točkami.



V pretepu ena oseba lažje poškodovana



Novomeški policisti so v soboto zvečer, okoli pol osme, posredovali na Glavnem trgu zaradi prijave o pretepu. Na kraju so vzpostavili javni red in mir in začeli ugotavljali, kaj se je zgodilo. Po prvih ugotovitvah naj bi prišlo do pretepa med tremi udeleženci, starimi med 39 in 47 let. Na kraj so poklicali reševalce, ker naj bi bili dve osebi poškodovani. Kasneje so ugotovili, da je eden dobil lažjo poškodbo. Ko bodo ugotovili vloge vseh treh udeležencev, bodo zoper kršitelja ali kršitelje ustrezno ukrepali.

Mejne zadeve in tujci



Policisti so med vikendom prijeli 358 oseb, ki so na nedovoljen način prestopili notranjo mejo oziroma ne izpolnjujejo pogojev za bivanje v Sloveniji. Štiriindvajset so jih prijeli na območju policijske postaje Črnomelj (Vinica, Zilje, Preloka, Drežnik, Tribuče, Miliči, Učakovci), ostale pa so prijeli na območju Posavja.

