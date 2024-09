kronika

Danes brez elektrike

24.9.2024 | 07:00 | M. K.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOKI, TP ROŽNI DOL.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLNJI KOT HRIB Z-187, TP DRENJE, TP GABRJE PRI SOTESKI, TP GOR. POLJE, TP LOŠKA VAS, TP NOVOLES SOTESKA, TP SOTESKA, TP STRAŠKA GORA, TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1;

- od 11:30 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILJE VRH 2002, TP PRAPREČE PRI STRAŽI 1991, TP VRH PRI LJUBNU 1974, TP MALI PODLJUBEN, TP MRAŠEVO 1974, VEL. PODLJUBEN 1978.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKA LOKA NOVAK.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Gornji Obrež med 8:30 in 10:30 uro in na območju TP Čela med 11:00 in 13:00 uro.

