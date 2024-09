družabno

Razpoložena trojica

23.9.2024 | 14:30 | Foto: Lidija Markelj

Dobra volja je najboljša, pravijo trije nasmejani Šentjernejčani, ki so se srečali ob Jernejevem na podelitvi občinskih priznanj. To so vsestransko dejaven Janez Selak (na fotografiji levo), priznani vinar in trsničar Franc Martinčič iz Šmalčje vasi pri Šentjerneju (v sredini), sicer tudi častni občan Občine Šentjernej, in Jože Fabjan iz Dolenjega Gradišča (desno). Zadnji slovi predvsem po odličnih salamah in prav zato v rokah drži županovo priznanje. Družina Fabjan ga je dobila za uspešno delo v kmetijstvu, za izjemne tekmovalne uspehe na področju salamarstva in za prispevek k turistični promociji Šentjerneja. Zagotovo si ga zasluži, saj so Fabjanovi na salamijadah dosegli že več kot 15 zmag – dve državni, ostale pa so regijske. Zmagovalec letošnjega 28. finala slovenskih salamijad je postal prav predstavnik Fabjanovega mladega rodu – sin Matevž. Ne dvomimo, da sta Janez in Franc nasmejanega Jožeta povprašala tudi za kako drobno skrivnost, kako izdelati najboljšo salamo v državi. Ali jima je kaj razkril, ne bomo nikoli vedeli – skrivnost je pač zaupna.

