dolenjska

Za starostnike naredili tisoč slivovih cmokov in skuhali marmelado

23.9.2024 | 14:20 | L. Markelj, foto: DSO NM

Novo mesto - V Domu starejših občanov Novo mesto večkrat poskrbijo za različne pestre dogodke za svoje oskrbovance, da jim je na stara leta prijetneje. Preteklo soboto pa so jih prijetno presenetili prostovoljci Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto in članice Aktiva kmečkih žena Straža.

Tisoč slivovih cmokov za stanovalce DSO Novo mesto! Dober tek!

S skupnimi močmi so s pridnimi rokami naredili kar tisoč slivovih cmokov in napolnili 58 kozarcev z domačo slivovo marmelado. Pomagali so tudi nekateri starostniki in obujali spomine na mlajša leta, ko so cmoke in marmelado kuhali tudi sami doma za svoje družine.

Skupna fotografija zbranih v DSO NM, veseli, da je akcija uspela.

Kot pove direktorica DSO Novo mesto Mateja Jerič, se bodo s slivovimi cmoki že danes sladkali njihovi stanovalci in vsi uporabniki zunanjih kosil, marmelado pa bodo načeli naslednji teden, na zajtrku na domačiji. »Vsem udeležencem priprave domačih dobrot se v imenu doma prav lepo zahvaljujem, in hkrati veselim vseh prihajajočih skupnih srečanj,« pove direktorica doma.

