posavje

Aktivna nedelja na Banovi domačiji navdušila vse generacije

23.9.2024 | 10:40 | M. K.

Foto: ZPTM Brežice

Brežice/Artiče - Lepo sončno dopoldne je na Banovo domačijo privabilo rekordno število obiskovalcev, so sporočili iz ZPTM Brežice.

V nedeljo, 22. septembra, je bilo na Banovi domačiji v Artičah precej aktivno in kulinarično obarvano dopoldne. Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice je skupaj s Turističnim društvom Artiče organiziral dogodek, ki poteka v sklopu Evropskega tedna mobilnosti.

Prvi obiskovalci so na prizorišče prišli že zgodaj zjutraj in začeli s pripravo golaža. Vseh pet ekip, ki so se potegovale za naziv najboljšega golaža, je pokazalo svoje spretnosti s kuhalnicami, a na koncu je zmago slavila ekipa »Turistično društvo Artiče«, ki je strokovno komisijo prepričala z edinstvenim okusom golaža, so sporočili organizatorji.

Sledilo je odprtje dogodka z uvodnimi pozdravi organizatorjev in uvodni glasbeni točki Mešanega pevskega zbora KUD Artiče. Ob 9.00 uri so se vsi zbrani pohodniki odpravili na slabih 11 kilometrov dolg pohod po Artiški sadjarski pešpoti. Prvič letos je bil organiziran tudi pohod otroški voden pohod, ki se je zaključil z lovom na zaklad in različnimi otroškimi aktivnostmi.

Da pohodniki niso bili lačni in žejni, so poskrbeli na več postojankah ob poti, več kot 180 pohodnikov pa je aktivno nedeljo zaključilo s pogostitvijo z golažem in z zabavnim programom Ansambla Hervol ob prihodu nazaj na Banovo domačijo.

Za najmlajše so poskrbele animatorke iz Mladinskega centra Brežice in osebje iz Posavskega muzeja Brežice, ves čas trajanja dogodka, pa je bila obiskovalcem na voljo za ogled tudi odprta Sadjarska zbirka Posavja, so še zapisali v ZPTM Brežice.

‹ nazaj