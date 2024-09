šport

Na Evropskem pokalu narodov Slovenija zasedla 13. mesto

23.9.2024 | 09:00 | M. K.

Mlada slovenska reprezentanca je od petka do nedelje nastopila na evropskem pokalu narodov v motokrosu, ki je potekal v Romuniji.

Mladinska reprezentanca Slovenije (od leve): Peklaj, Novak, Žafran, Osek in selektor Kragelj (Foto: AMZS)

Barve Slovenije so pod vodstvom selektorja Saša Kraglja zastopali Jaka Peklaj, Lukas Osek, Alex Novak in Timotej Žafran. Slednja sta tekmovala v razredu z motorji do 85 kubičnih centimetrov. Kot poroča AMZS, je Žafran imel obilo smole, saj je na treningu padel in si zlomil ključnico ter ni odpeljal niti ene vožnje, ki je štela za končno razvrstitev. To je močno vplivalo na končni rezultat Slovenije. Novak je v prvi vožnji nato dobro začel, a potem dvakrat padel, vendar vseeno osvojil 10. mesto, v drugi pa je v cilj pripeljal na 9. mestu.

Zelo sta se izkazala Peklaj in Osek. Prvi je tekmoval na 250, drugi pa na 125 kubičnem motorju, vozniki v teh dveh razredih pa so vozili skupaj. Še posebej v prvi vožnji sta se mlada slovenska motokrosista izkazala, saj je Peklaj v cilj pripeljal na 4. mestu, Osek pa je osvojil 7. mesto. V drugi vožnji je nato Peklaj ponovil dosežek iz prve vožnje in vnovič ciljno črto prečkal na 4. mestu, Osek pa je imel smolo, saj se je vanj zaletel italijanski voznik. Pri padcu je izgubil veliko časa in zaostal za dosežkom iz prve vožnje ter je osvojil 16. mesto. Ker sta Sloveniji manjkali vožnji Žafrana, je na koncu v skupnem seštevku zasedla 13. mesto, so še zapisali na portalu AMZS.

Naslov najboljše mlade motokros reprezentance v Evropi v letu 2024 je pripadel reprezentanci Italije, drugo mesto so zasedli Francozi, tretje pa Španci.

