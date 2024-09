Krkašice izgubile s Ptujem

šport

23.9.2024 | 08:40 | M. K.

V četrtfinalu pokalnega tekmovanja nove sezone za rokometašice bodo zaigrale tudi ekipe Mlinotesta Ajdovščine, Velenja, Ptuja, Trga ABC Izole in Litije. Krim Mercator je bil zaradi nastopov v evropskih tekmovanjih v četrtfinale uvrščen neposredno.

Zelo zanimivo je bilo na Dolenjskem, kjer je pri Krki gostoval Ptuj in zmagal z 32:26. Gostiteljice, ki v tej sezoni tekmujejo v drugi najmočnejši slovenski ženski članski ligi, so odlično začele tekmo in proti tekmicam, ki so bile v minuli sezoni njihove glavne konkurentke za obstanek med elito, v sedmi minuti z golom Sare Borišek povede z 8:3. A začetni nalet Štajerk ni zmedel. Hitro so strnile svoje vrste in Novomeščanke ujele v 19. minuti, ko je za 10:10 zadela Sara Petrovič.

Po izenačenju ob polčasu (16:16) so vajeti igre po vrnitvi na igrišče prevzele gostje, ki so hitro ušle na dva zadetka razlike, v 39. minuti pa je Minea Kolenko povišala na 22:18. Gostiteljice za tem zmage tekmic niso več uspele ogroziti.

Izidi rokometnih tekem osmine finala pokala Slovenije za ženske:

* Izidi, osmina finala:

- petek, 20. september:

Ljubljana - *Litija 25:33 (12:18)

- sobota, 21. september:

*Mlinotest Ajdovščina - Koper 44:26 (22:16)

Olimpija - *Velenje 26:27 (14:14)

Krka Novo mesto - *Ptuj 26:32 (16:16)

- nedelja, 22. september:

Zvezda Logatec - *Trgo ABC Izola 23:28 (11:16)

* Opomba: ekipe, označene z zvezdico (*), so se uvrstile v četrtfinale

