šport

Odbojkarji Krke osvojili Pokal Novega mesta

23.9.2024 | 08:30 | S. V.

Foto: MOK Krka

Novo mesto - Moški odbojkarski klub Krka je v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto organiziral mednarodni odbojkarski turnir za Pokal Novega mesta 2024. Nastopile so ekipe iz štirih držav, na koncu pa so največ pokazali prav domači odbojkarji, ki so tesno slavili prvo mesto. Izpeljan je bil tudi mednarodni turnir za kadete, kjer so prav tako slavili novomeški mladi upi.

Na članskem turnirju, ki se je začel v petek 20. septembra, so poleg domače Krke nastopile še ekipe FINO Kaposvar iz Madžarske, MOK Mursa Osijek iz Hrvaške ter OK Radnik Bijeljina iz Bosne in Hercegovine. Turnir je postregel s kvalitetno odbojko in je za vse ekipe prišel v pravem času, saj se pričetek sezone nezadržno bliža. Ekipe so tako imele priložnost preveriti različne taktične zamislice, hkrati so dobile jasen vpogled v svojo trenutno pripravljenost ter videle, kam bo treba na treningu usmeriti pozornost v prihodnjih tednih do začetka sezone.

Rezultati tekem - Pokal Novega mesta 2024, člani:

1. MOK Krka - OK Radnik 3:1

2. MOK Mursa - FINO Kaposvar 2:1

3. MOK Mursa - OK Radnik 3:0

4. MOK Krka - FINO Kaposvar 1:2

5. FINO Kaposvar - OK Radnik 2:1

6. MOK Krka - MOK Mursa 3:0

O končni razvrstitvi so odločale malenkosti, vodilno trojico ekip je bilo moč določiti šele po razliki v osvojenih točkah. Na vrhu so se na koncu znašli odbojkarji Krke in tako uspeli do slavja na domačem turnirju.

Končna razvrstitev - Pokal Novega mesta 2024, člani:

1. MOK Krka

2. FINO Kaposvar

3. MOK Mursa Osijek

4. OK Radnik Bijeljina

Izjave trenerjev:

Vladimir Milićević, OK Radnik Bijeljina: "Celostno gledano sem zelo zadovoljen s potekom turnirja. Imeli smo priložnost igrati s kakovostnimi nasprotniki, kot jih morda v naši ligi ni. Na žalost nam je prvi sprejemalec staknil poškodbo in ni uspel nastopiti. Na srečo ni nič strašnega, je bolj posledica napornih priprav. Le dan pred prihodom v Novo mesto smo igrali tekmo kvalifikacij lige prvakov, tako da nam je to bila že četrta tekma v štirih dneh. Nimamo tako dolge klopi, praktično gre za same mlade igralce, ki še niso nastopali na takšni ravni, a za njih je bila to še posebej dobra priložnost. Kar se tiče Novega mesta - enkrat smo že nastopili tukaj, poznamo gostoljubnost in vse skupaj je dobro organiziramo, zato se res z veseljem odzovemo na povabilo. Menim, da nam je ta turnir veliko dal, predvsem z vidika uigravanja ekipe pred pričetkom domače sezone. Glede na predhodnjo sezono smo sicer malo oslabljeni, kajti odšlo nam je šest igralcev, pripeljali pa smo samo dva. Vsekakor se bomo potrudili po najboljših močeh. Smo dvakratni zaporedni prvaki in želimo si predvsem biti konkurenčni do konca sezone, potem pa bomo videli, kam lahko sežemo. Ekipam Kapošvarja, Murse in Krki želim obilo uspeha in da uresničijo zadane cilje v sezoni, ki prihaja. Odlično smo se tudi podružili in nadejam se priložnosti za novo snidenje. Upam, da bomo imeli mi priložnost gostiti Krko ali pa da ponovno obiščemo Novo mesto."

Slobodan Prakljačić, FINO Kaposvar: "Turnir je bil odličen. Prišel je v pravem trenutku, potrebovali smo ga. Nismo prišli v najmočnejši postavi, saj so nam zaradi poškodb in logistike manjkali trije, štirje igralci prve postave. Turnir je bil dobro organiziran. Hvala ekipi iz Novega mesta za povabilo in gostoljubnost. Za vse ekipe je bil turnir zelo dobrodošel. Tekme so bile zelo izenačene, kar je zelo dobro v tem trenutku pripravljalnega obdobja in veliko pomeni vsem štirim ekipam."

Ratko Peris, MOK Mursa Osijek: "Zadovoljni smo s turnirjem. Vse skupaj je bilo dobro organizirano, ob tem hvala ekipi Krke za povabilo. Zadovoljen sem s svojo ekipo in njenim nastopom, vsaj na dveh tekmah in pol. Danes smo ob koncu nekoliko popustili. Novomeščani so res kvalitetno odigrali, imeli odlične začetne udarce, mi pa nismo našli prave rešitve. Ne glede na to sem zadovoljen, turnir je šel dobro skozi, nihče se ni poškodoval, kar je tudi pomembno za nadaljevanje, ki se ga že zelo veselimo."

Tomislav Mišin, MOK Krka: "Turnir je prišel v pravem trenutku. Pomerili smo se s tremi res kvalitetnimi ekipami. Super je bilo. Imeli smo priložnost preveriti nekatere kombinacije in zamisli. Z včerajšnjo tekmo proti Kapošvarju nisem bil pretirano zadovoljen, a po drugi strani sem danes s tekmo proti Mursi toliko bolj. Fantje so dobro reagirali, popravili elemente igre, na katere sem opozoril po včerajšnji tekmi in pravzaprav zelo dobro zaključili turnir. Skratka super, igrali smo z močnimi ekipami in prav takšne tekme potrebujemo v tem obdobju. Vzdušje v ekipi je zelo dobro, fantje se borijo za vsako žogo in to je nekaj, kar me kot trenerja še posebej veseli."

V sklopu turnirja za Pokal Novega mesta je bil izpeljan tudi turnir za kadete. Tudi ta je bil mednarodno obarvan, saj so poleg domače Krke nastopili še odbojkarji iz Žužemberka, Zagreba in Varaždina.

Rezultati tekem - Pokal Novega mesta 2024, kadeti:

Polfinale 1: MOK Krka - OK Cratis 2:1 (13, -23, 11)

Polfinale 2: OK Žužemberk - HAOK Mladost Zagreb 1:2 (-22, 21, -10)

Za tretje mesto: OK Cratis Varaždin - OK Žužemberk 2:1 (20, -19, 6)

Finale: MOK Krka - HAOK Mladost 2:0 (26, 12)

Končna razvrstitev - Pokal Novega mesta 2024, kadeti:

1. MOK Krka

2. HAOK Mladost

3. OK Cratis Varaždin

4. HAOK Mladost

‹ nazaj