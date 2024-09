dolenjska

Od srede večmesečna delna zapora Seidlove ceste

23.9.2024 | 07:30 | M. K.

Foto: MONM

Novo mesto - V sredo se bo začela prenova dela Seidlove ceste v Novem mestu. Posledično bo do maja prihodnjega leta vzpostavljena delna zapora ceste. Novomeška občina bo za prenovo ceste namenila 1,15 milijona evrov.

V okviru prenove odseka Seidlove ceste med križiščem s Cankarjevo ulico in Plavo laguno bo potekala rekonstrukcija cestišča, urejale se bodo površine za pešce in kolesarje, so v sporočilu za javnost pojasnili na Mestni občini Novo mesto.

S prenovo 600-metrskega odseka se bo obenem zamenjalo cestno razsvetljavo ter uredilo odvodnjavanje cestišča in komunalno infrastrukturo.

"Na območju križišča Seidlove ceste in Koštialove ulice, kjer v okviru sodnih postopkov še poteka urejanje premoženjsko-pravnih zadev, bo za varnost šolarjev poskrbljeno tudi s prenovljenim avtobusnim postajališčem," so zapisali na občini.

Zaradi del bo na Seidlovi cesti vzpostavljena večmesečna delna zapora, moten pa bo tudi promet na Cankarjevi in Koštialovi ulici.

Ob začetnih in zaključnih delih bosta med dvema vikendoma izvedeni kratkotrajni popolni zapori, prva bo potekala predvidoma v oktobru letos, druga pa v aprilu 2025, so še navedli na občini.

