družabno

Z narodnimi nošami

22.9.2024 | 17:45 | Renata Mikec

Na fotografiji so župan Občine Straža Dušan Krštinc, Anica in Viktor Foršček, odeta v narodni noši, ter voditelj prireditev Lojze Bojanc. Skupina »narodne noše« pod okriljem Turističnega društva Straža deluje že vse od njegovih začetkov, njeni člani pa velikokrat olepšajo dogodke in prireditve zlasti v domačih koncih. Nastopili so tudi na nedavni 38. Straški jeseni, na kateri jih je občinstvo nagradilo z aplavzom. V Straži so na tradicijo noš zelo ponosni, imajo pa 10 parov različnih starosti, ki jih v narodnih nošah izmenično videvamo na številnih prireditvah.

