Državni prvaki iz Marofa odnesli obe točki

22.9.2024 | 08:55 | R. N.

Novo mesto - V rokometnem državnem prvenstvu ni več ekipe, ki bi imela popoln izkupiček. Novomeščani, ki so edini dobili prvi dve tekmi, so včeraj morali premoč priznati državnim prvakom iz Velenja. V Marofu so slavili zmago s 30:28 (15:13).

Leon Rašo je takole poskušal zadeti iz razdalje. (Foto: R. N.)

Po izenačenem začetku je bila Krka tista, ki je po zaslugi trdne obrambe naredila razliko. Leon Rašo je sredi prvega polčasa zadel za 9:6. Dolenjci so imeli tudi napad, da bi povedli za štiri zadetke, a so ga zapravili. Trdoživi Velenjčani so počasi topili zaostanek, njihova igra je bila vse bolj zanesljiva, na drugi strani pa so krkaši po nepotrebnem izgubljali žoge, manjkala je tudi kakšna obramba vratarjev. Trener Mirko Skoko je namesto Jureta Blaževiča poslal Mihajla Vujadinovića, a ni bilo učinka. Gorenje je v 25. minuti izenačilo, v zaključku prvega polčasa pa so prišli do dveh golov naskoka.

Velenjčani so za Novomeščane sila neugoden tekmec.

Državni prvaki po odmoru niso popuščali. Urban Pipp je zadel za vodstvo z 19:15, toda Novomeščani so jim dve minuti kasneje že dihali za ovratnik. Tilen Kukman je domače približal na 18:19, bližje pa ni šlo. Gostje iz Šaleške doline so bili vseskozi v rahli prednosti, sredi drugega polčasa pa so pobegnili za tri gole. Na roko jim je šla tudi izključitev Marka Nikolića, vendar dve minuti z igralcem več niso dobro izkoristili. Bolje so unovčili drugo izključitev Krke, ko je moral na klop sestri Aljaž Lavrič. Velenjčani so pobegnili na šest golov razlike (28:22) in tekmo mirno pripeljali do konca.

»Današnja tekma je bila bolj atipična. Mislim, da so danes imeli njihovi vratarji v prvem polčasu kakšno obrambo več, v drugem polčasu pa so tekmo dobili predvsem po zaslugi razpoloženega vratarja Taletovića in tukaj se je naredila razlika v zmagovalcu. Velenje je še enkrat več dokazalo, zakaj so državni prvaki. Znajo odigrati v kriznih trenutkih, so pa tudi zelo dobra tekmovalna ekipa in jim za zmago čestitam,« je povedal trener Krke Mirko Skoko.

»Tekma je bila zahtevna, kar smo tudi pričakovali. Takrat, ko je bilo najbolj potrebno smo vodstvo držali, sicer so nas krkaši skušali ujeti, a smo bili na koncu dovolj zbrani, da smo tekmo in na koncu zmago prevesili v našo korist,« pa je dejal velenjski rokometaš Urban Pipp.

Liga NLB,3. krog:

Celje Pivovarna Laško - Urbanscape Loka 26:22 (13:13)

LL Grosist Slovan - Trimo Trebnje 30:29 (14:14)

Koper - Riko Ribnica 24:36 (10:18)

Slovenj Gradec - Misteral Krško 30:27 (16:13)

Krka - Gorenje Velenje 28:30 (13:15)

- sreda, 25. september:

19.30 Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica - Jeruzalem Ormož

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 3 2 1 0 89:84 5

2. Gorenje Velenje 3 2 1 0 84:81 5

3. Krka 3 2 0 1 91:77 4

4. LL Grosist Slovan 3 2 0 1 84:81 4

5. Slovenj Gradec 3 2 0 1 82:81 4

6. Riko Ribnica 3 1 1 1 90:89 3

7. Trimo Trebnje 3 1 0 2 86:85 2

8. Jeruzalem Ormož 2 1 0 1 61:60 2

9. Koper 3 1 0 2 88:95 2

10. Misteral Krško 3 1 0 2 85:92 2

11. Urbanscape Loka 3 0 1 2 74:83 1

12. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 2 0 0 2 55:61 0

