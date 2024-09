dolenjska

Za Evo zbrali 4.675 evrov

22.9.2024 | 10:20 | M. Ž.

Novo mesto - Na 14. dobrodelnem županovem teniškim turnirjem, ki je včeraj potekal na teniških igriščih Teniškega kluba Portovald, so z donacijami in srečelovom zbrali 4.675 evrov za Evo Berus iz Križ.

Simolična predaja čeka (Foto: MO NM)

Eva, ki je v začetku septembra dopolnila 31 let, je pred dvema letoma zbolela za bakterijskim meningitisom. Je nepokretna in potrebuje 24-urno nego in oskrbo ter ima 11-letnega sina Maja. Zanjo skrbi mama Mateja Meglič, pomagata ji tudi njena starša, ki sta se zavoljo tega preselila k njej. Eva ima tudi pomoč negovalk na domu in enkrat tedensko fizioterapevtsko pomoč.

Stroški za hrano in pripomočke ter terapije so visoki, dohodki družine pa ne dopuščajo, da bi v doglednem času lahko samo primerno uredili bivalni vikend, ki potrebuje obnovo. Na Območnem združenju Rdečega križa, kjer vodijo humanitarno akcijo zbiranja pomoči, so ovenili, da je najbolj pomembno, da bi najprej obnovili kopalnico in jo prilagodili za invalidno osebo. Akciji so se pridružili tudi na dobrodelnem teniškem turnirju.

Z leve: predsednika OZ RKS Novo mesto Danica Novak Malnar, Evin sin Maj in njena mama Mateja Meglič. (Foto: M. Ž.)

Kot je ob začetku poudaril novomeški župan Gregor Macedoni, je tradicija turnirja že kar izjemna, ki je jo vredno nadaljevati predvsem, ker nas druži v dobrodelnosti. »V zadnjih se res trudimo, da je namen konkreten, da zbiramo za konkretno osebo. Tu hvala novomeškemu združenju Rdečega Križa, da smo se povezali v tej akciji,« je dejal in se zahvalil tudi družini in vsem, ki so prišli na turnir in se družili za plemenit namen.

Udeleženci dobrodelnega teniškega turnirja.

Pomagamo lahko vsi

Denar za pomoč Evi in njeni ljubeči družini na Območnem združenju Rdečega križa Novo mesto zbirajo na posebnem računu.

Če bi želeli pomagati, lahko prispevek nakažete na: OZ RKS Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54a, 8000 Novo mesto; TRR: SI56 0297 0025 9477 202; Bic banke: LJBASI2X; Namen: POMOČ DRUŽINI BERUS (CHAR-dobrodelno plačilo), Referenca: SI 00 903132.

