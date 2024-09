dolenjska

5.200 mladih v Stični, med njimi tudi Nataša Pirc Musar

22.9.2024 | 07:50 | L. M., foto: M. Dobravec, M. Rudolf, T. Kermavner

Stična - V cistercijanskem samostanu v Stični je včeraj potekalo 43. srečanje katoliške mladine Stična mladih pod geslom “Zakaj On?”in mlade spodbujala pri iskanju vere in Boga.

Nasmejani obrazi mladih so zaščitni znak srečanja katoliške mladie Stična, na katerem se je včeraj zbralo kar 5.200 udeležencev.

Na dogodku se je po ocenah organizatorjev zbralo 5.200 udeležencev. Zanje je 250 prostovoljcev pripravilo obširen kulturni, duhovni in zabavni program. Festivala se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Pirc Musar je v nagovoru mladim dejala, da bodo oni gradili našo skupno prihodnost. "Vi ste tisti, ki veste, kaj pomeni mir, ki je neločljivo povezan s svobodo," je poudarila.

Med gosti je bila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar (v sredini).

Ob tem je spomnila, da miru danes ni po vsem svetu, saj na planetu poteka 55 oboroženih spopadov, kar je največ po drugi svetovni vojni. Dodala je, naj veter ponese sporočilo pesmi, ki jih prepevajo v Stični, mir in srčnost na te konce sveta. "Iskreno verjamem, da smo lahko svobodni in srečni samo takrat, kadar so svobodni in srečni vsi okrog nas," je povedala Pirc Musar.

Mašo daroval ljubljanski metropolit msgr. Stanislav Zore

Msgr. Stanislav Zore je daroval sv. mašo.

Sveto mašo je na festivalu daroval ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore in v pridigi mlade povabil, naj ne nehajo poslušati božje besede. "Vedno znova vam bo Bog podaril besedo, da vas opogumi, da vas spodbudi in da vam da vedeti, da ste zanj pomembni; in to ni nekakšna poceni pomembnost, kot denimo v kampanji za nabiranje glasov, tako te ceni, da ti vedno znova kaže, kaj pomeni ljubezen do konca," je dejal.

Svetoval jim je, naj se nikdar ne naveličajo Bogu pripovedovati o vsem, kar živijo in mislijo, o skrbeh, skušnjavah in grehih ter naj se ne naveličajo prepirati z njim o stvareh, ki jih ne razumejo, ki jih bolijo. "Na ta način bo vaša molitev postala osebna, globoka in se bo spremenila v pogovor s prijateljem," je povedal Zore.

Popoldne so se bodo v Stični odvijale različne delavnice, na katerih so razpravljali o različnih družbenih in duhovnih vprašanjih, ter glasbeni in športni program.

Pestro festivalsko dogajanje

Takole je izgledalo prizorišče festivala mladih vernikov v cistercijanskem samostanu v Stični.

Sveti maši, ki sta jo z glasbo obogatila orkester in pevski zbor, je sledilo pestro festivalsko dogajanje. To je udeležencem ponudilo 26 raznolikih delavnic, športni turnir v nogometu in odbojki, letos prvič tudi kmečke igre, duhovne vsebine ter pričevanja, zvrstilo pa se je tudi več glasbenih nastopov – Eni od Sedmih Miljard, Boom! in Horjulski kvintet. Dogodek je s slavilnim koncertom sodobne krščanske glasbe sklenil Stična bend in Rapha Worship s plesalci.

Udeležba presegla pričakovanja

“Udeležba na letošnji Stični mladih je presegla naša pričakovanja, saj se je dogodka udeležilo več kot 1000 mladih več kot lansko leto. Mladi s tem naši družbi jasno kažejo, da je tudi danes mogoče iskati in najti Boga. K temu jih je spodbujala tudi letošnja tema Stične mladih, da naj v iskanju odgovorov vztrajajo in gredo vedno globlje, saj jih tam čaka Bog.” je povedal Matevž Mehle, direktor zavoda Katoliška mladina, pod okriljem katerega poteka največje srečanje katoliških mladih pri nas.

Dogodka so se udeležili tudi drugi slovenski škofje in župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad.

Festival poteka že od leta 1981. Lani se ga je udeležilo okoli 4300 mladih.

