kultura

Konec na Glavnem trgu 1

21.9.2024 | 17:40 | I. V.

Novo mesto - Sinoči je Društvo likovnih umetnikov Dolenjske v svoji društveni galeriji Ulti odprlo razstavo predsednika društva, sevniškega slikarja Alojza Konca.

Alojz Konec

Svojo 68. samostojno in skupno že kar 470. razstavo je sevniški umetnik Alojz Konec poimenoval Risbe barv, na njej pa je razstavil umetnine, ustvarjene v zadnjem obdobju. Na njih je v v svojem prepoznavnem slugu upodobil tako krajine kot tudi sam sebe - z avtoportreti. Umetnika in njegova razstavljena dela je predstavila umetnostna zgodovinarka Kristina Tina Simončič, umetniku v čast pa je na odprtju razstave v atriju hiše na Glavnem trgu 1 zaplesala brežiška plesalka, koreografinja in pedagoginja za sodobni ples Sanja Spirić.

‹ nazaj