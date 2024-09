družabno

Odličen dan Zate

21.9.2024 | 13:40 | Renata Mikec

Foto: Jadranka Meglen

Klub poslovne odličnosti Dolenjske, Bele krajine in Posavja je v Termah Krka na Otočcu pripravil Dan Zate – Tvoj vpliv na soljudi je tvoja blagovna znamka. Dogodek, ki je obljubljal več kot le poslovno mreženje, je presegel pričakovanja udeležencev in prinesel mešanico močnih zgodb, navdiha, umetnosti in povezovanja.

Predsednica kluba Maja Fink je povedala, da udeleženci tega dne ne bodo tako zlahka pozabili. Začeli so z jutranjo vadbo, ki jo je vodila članica Tina Dragan iz Tinerge, eden izmed vrhuncev dogodka pa je bila okrogla miza poslovno odličnih, ki jo je vodila Sabina Gosenca. Med gosti so bili: Petra Arnež, Rajko Požar, Tina Dragan in Klara Magič Luneai – vsi iz KPODBKP, ki so s svojimi edinstvenimi in raznolikimi, a vseeno povezanimi zgodbami, občinstvo vodili do premisleka. Rdečo nit dogodka je z izjemnim predavanjem dodatno podkrepil še Aljoša Bagola. Pri oblikovanju dneva sta sodelovali še voditeljica programa Damijana Štraser in vokalistka Maja Založnik. Zbrani so bili tudi humanitarni, saj so zbirali denar za Mladinsko društvo Luna in sonce, za udeležbo deklic na plesnem festivalu.

