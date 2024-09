dolenjska

Kar naenkrat ostalo brez elektrike

21.9.2024 | 15:45 | M. Žnidaršič

Gorenje Kamenje - Na obrobju Gorenjega Kamenja stoji lično vaško igrišče, ki so ga vaščani Gorenjega in Dolenjega Kamenja postavili v sodelovanju s prejšnjim vodstvom Krajevne skupnosti Bučna vas in z Mestno občino Novo mesto. Igrišče je lepo zaživelo, potem pa sredi leta kar naenkrat ostalo brez elektrike.

Vaško igrišče v Gorenjem Kamenju

»Vaščani, ki smo se na poletni večer zbrali, da bi igrali nogomet, smo najprej pomislili, da so za nedelujoče luči krive varovalke, saj je nedavno bilo neurje, a ni bilo tako. Obrnili smo se na predsednika krajevne skupnosti, ali lahko preveri, kaj se je zgodilo, a odgovora nismo prejeli, v elektro podjetju pa so nam nato pojasnili, da je odklop zahteval predsednik KS. Ko smo ga vprašali o tem, je naknadno kot razlog navedel, da je poraba električne energije tako majhna, da priključek ni potreben. Ta odgovor se nam zdi popolnoma nesmiseln, razsvetljavo smo uporabljali kar se da varčno in premišljeno ravno zato, da bi se izognili velikim stroškom, predvsem pa je igrišče izgubilo uporabnost v večernem času poleti, saj je čez dan prevroče, še kako pa bo prišla prav v dneh, ki prihajajo, ko se dnevi krajšajo. Za igrišče vaščani tudi sami skrbimo,« pove Ivica Janjac iz Gorenjega Kamenja, ki je tudi sam sodeloval pri postavitvi igrišča.

»V zvezi z očitki posameznih vaščanov Kamenja glede izključitve elektrike na igrišču v Gorenjem Kamenju je treba poudariti, da ne gre zgolj za neuporabo elektrike, temveč predvsem za vprašanje varnosti. Električna omarica je bila nezaščitena in dostopna vsem, tudi otrokom, kar je ustvarilo resno tveganje za nesreče. Vprašati se je treba, kdo je izvedel priklop, pa tudi, kdo bi prevzel odgovornost ob morebitni nesreči. Na igrišču je nameščena tabla, ki navaja, da ga upravlja KS Bučna vas, kar pa ni bilo znano meni kot predsedniku, dokler nisem opravil pregleda stanja igrišča, in tudi ne svetnikom. Krajevna skupnost ne razpolaga z nobenim dokumentom, s katerim bi se zavezala, da je postala upravljavka igrišča in prevzema z njim povezano odgovornost,« je za Dolenjski list pojasnil Milan Tramte, predsednik KS Bučna vas.

