dolenjska

Župan in otroci s kolesom v službo

20.9.2024 | 20:00 | I. V.

Novo mesto - V Novem mestu so davi zaključili teden mobilnosti s tradicionalnim dnevom brez avtomobila, prireditvijo na Glavnem trgu, na kateri številna društva, združenja in ustanove predstavijo svojo dejavnost in poslanstvo in k sodelovanju pritegnejo tudi otroke.

Kot ponavadi je bil zanimanje za gasilce med največjimi. (Foto: I. Vidmar.)

Tako so med drugim imeli svoje stojnice gasilci, Rdeči križ, Civilna zaščita, Podvodna reševalna služba Kluba za podvodne aktivnosti pa vojska in policija, ženski odbojkarski klub TPV in namiznoteniški klub SU, skavti, atleti, planinci pa karateisti, Plesni studio Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca, šole in številni drugi.

Najmlajše je nagovoril župan Gregor Macedoni in se jim pohvalil, da je danes tudi on prišel v službo s kolesom, na vprašanje, ali je tudi kdo od njih prišel v vrtec s kolesom, jih je pa skoraj polovica dvignila roko.

‹ nazaj