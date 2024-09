dolenjska

Krožišče krasi lesena skulptura domačega samorastnika

20.9.2024 | 19:00 | R. N.

Mirna - Gradnja mirnske obvoznice je v polnem zamahu. Zgrajeni sta že dve od skupno treh krožišč in danes je bila pri drugem krožišču, od koder cesta naprej vodi do Stana in Debenca, krajša slovesnost, saj so simbolno odkrili leseno skulpturo dveh vinogradnikov, ki jo je izdelal samorastnik Tomaž Zorc z bližnjega Stana.

Avtor skulpture Tomaž Zorc in mirnski župan Dušan Skerbiš (Foto: R. N.)

Ustvarjal jo je zadnji dve leti, vanjo pa je vložil ogromno časa in truda. Ponosen je na svoje delo. »Pred sedmimi leti sem podrl hrast, ki sem ga pet let pustil, da se je dobro posušil. Nato sem ga vzel v roke. Prvotno je bilo zamišljeno, da bo skulptura stala na Stanu, kjer imamo vinogradniki hram, a mirnski župan je predlagal, da jo postavimo v novo križišče mirnske obvoznice,« je povedal Zorc.

Po njegovih besedah je vse narejeno iz enega kosa debla. »Hrast je imel premera 130 cm. Najprej sem ga obdelal z motorko, potem pa z dleti in še z nekaterimi drugimi orodji. Gre za motiv dveh vinogradnikov, ki sta potrgala grozdje, po trgatvi pa sta skupaj zapela eno pesem. Eden od njiju igra tudi na harmoniko. Ko bosta nehala, pa si bosta privoščila še zasluženo malico,« je o skulpturi povedal njen avtor.

Slovesnosti so se udeležili številni občani. (Foto: R. N.)

Mirnski župan Dušan Skerbiš je vesel, da je Direkcija za ceste dovolila, da v križišču postavijo to leseno skulpturo, nad katero je še slamnata streha. »Upal sem, da bomo lahko postavili nekaj izvirnega, nekaj domačega. Tomaž Zorc je domači samorastnik, kar se tiče oblikovanja lesenih skulptur. Njegova ideja se nam je zdela zanimiva. Spodbujali smo ga, da jo čim prej konča, da jo bomo lahko postavili v krožišče. Mislim, da je zanjo tukaj primerno mesto, saj je to križišče na nek način vhod v vinogradniške gorice. Zato je harmonikar obrnjen proti Debencu,« je povedal župan.

Gradnja obvoznice po njegovih besedah poteka skladno z načrt. »Izvajalec gradi že most čez reko Mirno. Naslednji teden bodo gradbeni stroji zabrneli tudi v delu šentrupertske občine. Vse skupaj se bo zaključilo naslednje leto, ko bomo celotno traso predali namenu. To bo velika pridobitev za kraj in tudi za celotno Mirnsko dolino,« je prepričan Skerbiš.

Dogodka sta se udeležila tudi poslanca Franci Kepa in Jernej Žnidaršič ter župani sosednjih občin ter številni občani.

