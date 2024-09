kronika

FOTO: V trčenju šolskega minibusa otroci nepoškodovani; kača v gostilno

20.9.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 15.34 sta v naselju Lomno, občina Krško, trčila osebno vozilo in šolski minibus. Gasilci PGE Krško so na osebnem vozilu odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi posipali iztekle motorne tekočine. Poškodovanih v nesreči ni bilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Starši udeleženih otrok so slednje odpeljali v svoje domove, dodajajo krški gasilci.

Trk z minibusom (Foto: PGE Krško)

Iz avta se je kadilo

Ob 6.24 se je na Prešernovi cesti, občina Krško, kadilo iz osebnega vozila. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu in opravili pregled vozila s termo kamero. Gašenje ni bilo potrebno.

Delovna nesreča

Ob 17.03 se je v trgovini na Cesti svobode, v Brežicah zaposlena poškodovala pri delu. Reševalci NMP Brežice so poškodovano na kraju oskrbeli in jo prepeljali v UC Brežice.

Kača v gostilno

Ob 19.53 so gasilci PGE Krško na Cesti krških žrtev v Krškem s tehnično intervencijo odstranili kačo s terase gostinskega lokala in jo spustili v naravno okolje.

Ujeta in nato spuščena kača (Foto: PGE Krško)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA ČRNOMELJ na izvodu ZRAČNO SKS NA DROGU;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu BLOKI KIDRIČEVA 5.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARIHOV VRH;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD NESTOPLJA VAS, TP NESTOPLJA VAS, TP PUGLED, TP BREZJE PRI SEMIČU, TP BRSTOVEC, TP VINJI VRH PRI SEMIČU, TP STRANSKA VAS 2 PRI SEMIČU;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRUPA, TP STRANSKA VAS PRI SEMIČU.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO 1978.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 10:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP TREBNJE, izvod 4.NNO VINA GORICA PROTI CERKVI;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC, izvod 3.ZVALE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 11:00 na območju TP Stara gora Mirna 2, nizkonapetostno omrežje – Vikendi.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Košeni vrh, nizkonapetostno omrežje – Presladol med 8.00 in 11.00 uro; na področju nadzorništva Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Krška vas med 8.30 in 13.30 uro, na območju TP Krška vas 3 med 8.00 in 8.30 uro ter predvidoma med 13.30 in 14.00 uro, na območju TP Obrežje, nizkonapetostno omrežje – Jesenice pa med 8.00 in 12.00 uro.

