Ribniškega župana za predsednika vlade

19.9.2024 | 12:45

Na naš dežurni telefon je poklical Stane iz Družinske vasi, ki je zaskrbljen nad romsko problematiko. To, kar se je pred kratkim zgodilo v Kočevju, ko so Romi napadli policista, se mu zdi nedopustljivo. »Po televiziji sem spremljal kar nekaj oddaj na to temo. Moram reči, da bi ribniškega župana Sama Pogorelca postavil za predsednika vlade, kajti zelo dobro je povedal, kako bi lahko začeli reševati romsko problematiko. Mislim, da je najsposobnejši in da bi dosegel, da bi se zadeve začele premikati na bolje. Na Televiziji Slovenija so lepo prikazali, da se Romom, ki imajo več majhnih otrok, preprosto ne splača delati, saj s socialnimi transferji dobijo le nekaj sto evrov manj, kot če bi hodili v službo. Nujno se mora to spremeniti. Otroci morajo začeti hoditi v šolo, starši pa na delo,« je povedal.

Prav včeraj popoldne se je pred občinsko stavbo v Ribnici zbralo okoli tristo občanov, ki so izkazali podporo županu Samu Pogorelcu v njegovih prizadevanjih za reševanje romske problematike v občini. (Foto: M. G.)

