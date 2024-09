družabno

Povezani predsedniki

19.9.2024 | 13:30 | Foto: Lidija Markelj

Trgatev je ponekod že pod streho, druge še čaka. Tile trije možakarji na fotografiji so pravi dobrovoljci. Gre za marljive vinogradnike iz šentjernejskega konca, ki jih poleg veselja do pridelave dobre vinske kapljice druži še nekaj – vodenje Vinogradniškega društva Šentjernej. Rok Zupančič (na fotografiji levo) je aktualni predsednik, pot pa sta mu utirala Jure Krštinc (desno) in Darko Bambič (v sredini). Vodstvene naloge so odlično opravljali, saj je društvo tudi po njihovih zaslugah napredovalo in ostalo povezano, v družbo izkušenih vinogradnikov pa prihaja tudi vse več mladih. Tudi to je lahko razlog za smeh, zato, Rok, Darko in Jure, na zdravje!

