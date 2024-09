družabno

Kerinovi z lepo frankinjo

19.9.2024 | 14:30 | Foto: Goran Rovan

Kerinovi iz Straže pri Krškem so pred leti opustili intenzivno sadjarstvo in se posvetili vinogradništvu. Pred dvanajstimi leti je kmetijo prevzel Lojze in postavili so Hišo frankinje. Za svojo frankinjo so prejeli že številna priznanja na ocenjevanjih, leta 2012 je postala tudi zmagovalka Festivala modre frankinje v Sevnici. Zdaj iz modre frankinje Lojze prideluje že sedem vin, edini pri nas celo belo frankinjo, ki so jo ljubkovalno poimenovali »bella« frankinja, kar po italijansko pomeni lepa. Z njo so zasloveli že daleč naokoli, je pa njena pridelava precej zapletena in zato to vino ni ravno poceni. Kot pravijo Kerinovi, je za delo v vinogradih potrebno veliko ljudi, zato pride prav vsak član družine. V številni družini je pridnih rok dovolj, med njimi pa so tudi Lojzetovi otroci. Z ženo Mojco jih imata šest – štiri dekleta, Marijo, Klaro, Majo in Lucijo, ter sinova Janeza in Marka. Ker pa je Mojca vzgojiteljica v vrtcu, je vzgoja vsaj nekoliko lažja.

