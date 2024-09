gospodarstvo

Stanislav Rožman o ceni, varnosti, prihodnosti jedrske energije

19.9.2024 | 09:30 | A. S.

Na TV Veseljak Golica si lahko vsak četrtek po oddaji Potep z Leo, ob 20.45, in na Aktual TV vsako sredo ob 21.00, ogledate podkaste AIDEA z voditeljem Klemnom Selakovićem. Naslednji teden se bo pogovarjal s Stanislavom Rožmanom, dolgoletnim predsednikom uprave Nuklearne elektrarne Krško.

Stanislav Rožman o prihodnosti jedrske energije v Sloveniji

Rožman poudarja, da je jedrska energija ključna za energetsko neodvisnost Slovenije. V pogovoru je izpostavil dolgoročno stabilnost, ki jo jedrske elektrarne prinašajo, ter prednosti jedrske energije v primerjavi z obnovljivimi viri, kot sta sončna in vetrna energija. Po njegovih besedah je jedrska energija bistvena za doseganje energetske varnosti in preprečevanje morebitnih motenj v oskrbi z elektriko, saj omogoča konstantno proizvodnjo, neodvisno od vremenskih razmer. To je še posebej pomembno v kontekstu prehoda v nizkoogljično prihodnost.

Miti o jedrski energiji: Stanislav Rožman razkriva resnico o jedrskih odpadkih

V javnosti pogosto slišimo o nevarnostih jedrskih odpadkov, a Rožman pojasnjuje, da so ti edini industrijski odpadki, ki so pod popolnim nadzorom in ne ogrožajo okolja. "Jedrski odpadki nimajo nobenega vpliva na živa bitja," poudarja Rožman. Odpadki iz jedrske elektrarne Krško so strogo nadzorovani, pakirani v posebne sode in varno skladiščeni že desetletja. Kljub temu jedrski nasprotniki pogosto manipulirajo z miti, ki nimajo podlage v dejstvih, kar po Rožmanovem mnenju ustvarja neupravičen strah med ljudmi.

Jedrska energija in varnost: Zakaj jedrske elektrarne ostajajo najbolj nadzorovane?

Rožman razkriva, kako jedrske elektrarne danes delujejo pod strogim mednarodnim nadzorom, saj vsako delovanje natančno spremljajo organizacije, kot je Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA). "Jedrska industrija je ena najstrožje nadzorovanih na svetu," dodaja Rožman, kar zagotavlja, da ni mogoče preprosto obiti strogih protokolov in nadzora. Poleg tega so sodobne jedrske elektrarne zasnovane tako, da preprečujejo nesreče in zagotavljajo najvišjo stopnjo varnosti, kar je bilo doseženo z izboljšavami po nesrečah, kot je bil Černobil.

Černobil: Lekcije za prihodnost jedrske energije

Stanislav Rožman v pogovoru izpostavi posledice černobilske nesreče in razloži, kako so jedrske elektrarne po vsem svetu, vključno z NEK, izboljšale varnostne protokole in standarde. Po Rožmanovih besedah je nesreča v Černobilu služila kot ključna lekcija za jedrsko industrijo, ki se je močno razvila v smislu tehnologije in varnostnih ukrepov. "Černobil je bil posledica tehničnih napak in napačne kulture varnosti, česar danes ni več," pojasnjuje Rožman, ki trdi, da je današnja jedrska energija med najvarnejšimi viri energije na svetu.

Cena jedrske energije: Zakaj je Slovenija pred dilemo o investiciji v novo jedrsko elektrarno?

Stroški nove jedrske elektrarne so ocenjeni na 10 milijard evrov, kar predstavlja velik finančni zalogaj za Slovenijo. Vendar Rožman opozarja, da bi dolgoročno cena kilovatne ure jedrske energije lahko bila nižja kot iz drugih virov. "Jedrska energija je stroškovno učinkovita, saj omogoča stabilno proizvodnjo po nižji ceni," poudarja Rožman. Poleg tega pa investicija v novo elektrarno ne prinaša samo finančnih koristi, ampak tudi zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv in prispeva k ogljični nevtralnosti.

Jedrska energija ali obnovljivi viri? Prava rešitev za razogljičenje Slovenije

Po mnenju Rožmana so jedrska energija, hidroenergija in obnovljivi viri najboljša kombinacija za doseganje ogljične nevtralnosti. "Z roko v roki te tri tehnologije omogočajo najbolj učinkovit prehod na zeleno energijo," trdi Rožman. Sončna in vetrna energija sta koristni, a ne zadostujeta za velike potrebe po energiji v času, ko je povpraševanje visoko. Jedrska energija prinaša stabilnost in učinkovitost, medtem ko obnovljivi viri dodajajo fleksibilnost in zmanjšujejo odvisnost od fosilnih goriv.

‹ nazaj