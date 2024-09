šport

Na sedežu RZS izžrebali pare uvodnega kroga

19.9.2024 | 08:30 | M. K.



Ljubljana - Na sedežu Rokometne zveze Slovenije v Ljubljani so včeraj opravili žreb uvodnega kroga pokala Slovenije za moške, ki bo predvidoma 9. oktobra. V bobnu so bile le tri ekipe iz lige NLB, vseh pet slovenskih klubov iz elitne lige, ki nastopajo v evropski ligi in evropskem pokalu, pa bo domače pokalno tekmovanje začelo v osmini finala.

LL Grosist Slovan bo v uvodnem krogu pokalnega tekmovanja gostoval v Dobovi, Riko Ribnico čaka lokalni obračun v Kočevju, SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica pa pri Ljubljani.

Vsi drugi slovenski moški klubi s članskimi ekipami so po žrebu neposredno uvrščeni v drugi krog, kjer bo nastopilo 32 ekip. Peterica klubov, ki nastopajo v evropskih tekmovanjih (Gorenje Velenje, Celje Pivovarna Laško, Krka in Jeruzalem Ormož, medtem ko je Trimo Trebnje že izpadlo), se bo tekmovanju pridružila v osmini finala.

* Pari uvodnega kroga pokala Slovenije:

Sevnica - Butan plin Izola

Dobova - LL Grosist Slovan

Kočevje - Riko Ribnica

Kronos - Herz Šmartno

Gorišnica - Drava Ptuj

Alples Železniki - Velika Nedelja

DRŠ Sebastjan Sovič - Dol TKI Hrastnik

Maribor Branik - Nova Gorica

Ljubljana - Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica

