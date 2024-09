kronika

Danes brez elektrike

19.9.2024 | 07:00 | M. K.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVIBNIK na izvodu R.O. SVIBNIK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK PRI ČRMOŠNJICAH, TP BLATNIK VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH, TP BREZJE VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH, TP ČRMOŠNJICE, TP GRIČICE, TP SEDEŽNICA-GAČE 2001, TP SELA PRI VRČICAH, TP SREDNJA VAS, TP VLEČNICA;

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE VODOVOD.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KARTELJEVO, izvod 5. VAS DESNO V HRIB.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 11:00 in 14:00 na območju TP Nadzorništvo Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Puščava vas.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Raka, nizkonapetostno omrežje Proti cerkvi, Gradišče in grad med 8:00 in 12:00 uro in na območju TP Raka, nizkonapetostno omrežje Cirje zgoraj in Dolga Raka, Cirje spoda med 12:00 in 15:00 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Prižev dol, nizkonapetostno omrežje Fostner - Deglerija med 9:00 in 13:00 uro in na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Mokrice med 7:30 in 9:30 uro.

