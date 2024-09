posavje

Povezovanje gradov, sadovi so že vidni

19.9.2024 | 07:30 | L. M.

Foto: Posavski muzej Brežice

Mokrice - Včeraj je na Gradu Mokrice potekala Mednarodna konferenca Gradovi Posavja – prva dekada, ki so jo sooblikovali predstavniki Gradov Posavja (Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki: nekdanji samostan v Kostanjevici na Krki, Kozjanski park Podsreda: grad Podsreda, Kulturni dom Krško: grad Rajhenburg, KŠTM Sevnica: grad Sevnica, Posavski muzej Brežice: grad Brežice, Terme Čatež: grad Mokrice, KTRC Radeče: ruševine in območje gradu Svibno, Občina Bistrica ob Sotli: ostanki gradu Kunšperk), RRA Posavje in ZPTM Brežice ter gostje iz Hrvaške (Muzeji Hrvatskog zagorja, Dvorec Trakoščan).

Zbrani danes na gradu Mokrice.

Z dogodkom so opozorili tudi na Svetovni dan turizma – 27. september, ki ima letos temo Turizem in mir ter na Dneve evropske kulturne dediščine s temo Dediščina kulturnih poti, mreženja in povezav.

Projekt, neformalna mreža gradov v Posavju, ki povezuje raznovrstne upravljavce in lastnike gradov, lokalne skupnosti, javne zavode in gospodarsko družbo, uspešno deluje deset let razvija in utrjuje vezi med gradovi v Posavju, predvsem pa ustvarja močno mrežo.

Nadgrajuje že obstoječe programe sodelovanja med gradovi in med lokalnimi skupnostmi ter gradi trdnejše vezi na podlagi fizičnega in virtualnega povezovanja, skupne promocije in povezovanja ter dopolnjevanja programov. Projekt je leta 2020 prejel nagrado Jakob za turistično kakovost in odličnost v regiji Alpe–Adria za leto 2020, v razdelku inovativne turistične vsebine in programi v dvorcih in gradovih.

Konferenca se je začela z uvodnimi pozdravi predstavnice Term Čatež Alenke Mokrovič Pogačar in predsednika sveta regije Posavje Ivana Molana, tudi župana Občine Brežice, ob prisotnosti posavskih županov (Janez Kerin, Srečko Ocvirk, Robert Zagorc) in županje občine Kozje Milence Krajnc.

Osrednja gostja Dubravka Kalin

Osrednja gostja konference je bila Dubravka Kalin, generalna direktorica direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, ki je predstavila delo direktorata in poudarila pomen tovrstnih mrež.

Sledila je predstavitev desetletnega delovanja projekta Gradovi Posavja, kjer so predstavniki gradov – Alenka Černelič Krošelj (grad Brežice), Goran Milovanović (nekdanji samostan Kostanjevica na Krki), Ana Bercko (ostanki gradu Kunšperk), Alenka Mokrovič Pogačar (grad Mokrice), Valerija Slemenšek (grad Podsreda), Zinka Junkar (grad Rajhenburg), Mojca Pernovšek (grad Sevnica) in Maja Istenič (ostanki gradu Svibno), spregovorili o začetku delovanja projekta ter o pomembnih mejnikih ter predstavili ponudbo in delo ter razvoj gradov.

Predstavili delo gradov

Projekt se je začel leta 2014, s ciljem povezovanja in skupnega delovanja na področju promocije, načrtovanja in izvajanja projektov in širšega delovanja. Skozi vsa leta so upravljalci gradov organizirali številne dogodke, aktivnosti ter skupne promocijske akcije pri katerih so sodelovali tudi z drugimi partnerji. Aktivno so sodelovali na konferencah tako doma, kot v tujini ter strokovnih ekskurzijah, kjer so izmenjavali izkušnje.

V sklopu projekta je nastala brošura z več ponatisi (zadnji 2024) in dopolnitvami, s katero se je pričela skupna promocija združenja na promocijskih dogodkih, sejmih in skozi različne promocijske kanale ter nahrbtniki s podobami posavskih gradov. Od leta 2019 deluje skupna spletna stran https://gradoviposavja.si/, ki jo upravljajo Terme Čatež, le-te vsako leto objavijo tudi posebne turistične pakete z naslovom »Gradovi Posavja – naj vas presenetijo«.

Leta 2021 je RRA Posavje v sklopu operacije e-Gradovi Posavja izvajala aktivnost digitalnega inoviranja kulturne dediščine gradov Posavja. Produkt operacije je bila leta 2022, vzpostavitev interpretacijske sobe v Termah Čatež (za dostopnost katere sta skrbela PMB in ZPTM Brežice), ki skozi najsodobnejšo tehnologijo predstavlja gradove Posavja.

O projektu e-Gradovi Posavja je v nadaljevanju spregovorila tudi mag. Nataša Šerbec, direktorica RRA Posavje, ki je predstavila tudi 5* produkt Sedem veličastnih.

Konferenca se je nadaljevala s predstavitvijo Katje Čanžar, direktorice ZPTM Brežice, ki skrbi za dostopnost Digitalne grajske sobane gradov Posavja, je govorila o povezovanju kulturne dediščine in dodatne turistične ponudbe. V drugem delu, ki ga je moderirala direktorica Dvorca Trakoščan dr. Goranka Horjan, sta Jurica Sabol, direktor Muzeja Hrvatskog zagorja in Andreja Srednoselec, kustosinja na Dvoru Trakoščan, predstavila dobre prakse iz hrvaških gradov - muzejev.

Skupno sodelovanje kulture in turizma odpira možnosti za razvoj razumevanja, spoštovanja in dialoga ter povečanje prepoznavnosti tako doma kot tudi v svetu. V prihodnosti želijo partnerstvo med gradovi še utrditi ter z enim produktom in močno promocijo povečati prepoznavnost gradov, regije / destinacije ter vseh deležnikov projekta, so sporočili organizatorji.

‹ nazaj