Pomladniki v novo sezono

18.9.2024 | 13:30 | Renata Mikec

Prva septembrska sobota je bila za novomeški pevski zbor Pomlad poseben dan. Pevska zasedba je na novomeškem Glavnem trgu strnila vtise po svoji najuspešnejši sezoni in premierno predstavila svoj prvi videospot. Pomlad je letos nanizala lepo bero uspehov. Med drugim je skupina na najstarejšem in najuglednejšem tekmovanju pevskih zborov pri nas, Naša pesem, osvojila zlato plaketo in skupno drugo mesto med najboljšimi slovenskimi pevskimi zbori. Prejeli so tudi posebno priznanje za krstno izvedbo skladbe Elizijska polja skladatelja Jana Trilerja. Pomladnike je uspeh tako navdušil, da so se maja lotili studijskega snemanja nagrajene skladbe, konec junija pa so zanjo posneli tudi videospot. Tega so prijateljem in ljubiteljem zborovskega petja premierno predstavili v Novem mestu. Zgodba, ki je, kot je povedala avtorica scenarija in režiserka spota Anuša Gaši, poklon zborovskemu petju, prijateljstvu in Novemu mestu, je občinstvo navdušila. Pevke in pevce Pomladi tudi v novi sezoni čaka vrsta nastopov, medse pa že vabijo tudi nove člane in članice. Zdaj je čas avdicij, na katerih na široko odpirajo vrata vsem, ki imajo radi zborovsko petje pa tudi druženja in popotovanja. Vsega tega pri pomladnikih nikoli ne zmanjka.

